Guida per Navigare su Internet durante una Chiamata su iPhone

Spesso ci troviamo in situazioni in cui siamo al telefono con un amico e abbiamo bisogno di consultare informazioni su Internet, ma scopriamo che non riusciamo a farlo. Questo problema può verificarsi sugli iPhone e può essere fonte di frustrazione. Ma perché accade e come possiamo risolverlo? Esploriamo le opzioni disponibili per risolvere questo inconveniente.

Verifica l’Attivazione del VoLTE

La soluzione principale per navigare su Internet durante una chiamata su iPhone è verificare che il servizio VoLTE (Voice Over LTE o Voice over Long Term Evolution) sia attivo. Questa tecnologia consente di utilizzare la rete dati per trasmettere la voce senza interferire con i dati cellulari. In sostanza, il VoLTE permette di navigare su Internet o utilizzare le app durante una chiamata.

Per attivare il VoLTE sul tuo iPhone, segui questi passaggi:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e tocca “Cellulare”. Seleziona “Opzioni dati cellulare” o “Dati cellulare“. Cerca l’opzione “Voce e Dati” o “Chiamate LTE“. Assicurati che l’interruttore VoLTE sia attivato.

Tuttavia, tieni presente che il supporto per il VoLTE può variare tra gli operatori telefonici. Non tutti gli operatori offrono questa opzione, quindi è importante verificare se il tuo operatore lo supporta.

Verifica la Disponibilità del VoLTE con il Tuo Operatore

In Italia, la maggior parte degli operatori telefonici offre il servizio VoLTE. Tuttavia, è sempre consigliabile fare alcune verifiche prima di attivare questa opzione. Puoi farlo contattando il servizio clienti del tuo operatore o visitando il loro sito web per ottenere informazioni dettagliate sulla compatibilità del VoLTE con il tuo piano tariffario.

Attiva il VoLTE sul Tuo iPhone

Una volta confermato il supporto del tuo operatore per il VoLTE, puoi seguire i passaggi seguenti per attivare l’opzione:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e tocca “Cellulare“. Cerca l’opzione “Voce e Dati” o “Chiamate LTE“. Verifica se l’interruttore VoLTE è disponibile e attivalo se supportato dal tuo operatore.

La capacità di navigare su Internet durante una chiamata su iPhone può essere abilitata attraverso il servizio VoLTE. Tuttavia, è importante verificare se il tuo operatore supporta questa tecnologia. Una volta confermato il supporto, puoi seguire i passaggi sopra indicati per attivare il VoLTE e godere della possibilità di effettuare ricerche online mentre sei al telefono con un amico.

