Guida per sfruttare al massimo Microsoft Edge con l’intelligenza artificiale

Negli ultimi tempi, Microsoft Edge ha subito una notevole trasformazione grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, consentendo al browser di Microsoft di riconquistare una posizione di rilievo nel panorama dei browser web. Se desiderate sfruttare al massimo le potenzialità di Microsoft Edge, seguite questi consigli utili che vi guideranno attraverso le sue funzionalità.

Modalità di consumo: bilanciata o risparmio energetico

Microsoft Edge offre due modalità di consumo che potrete selezionare in base alle vostre esigenze. Se utilizzate il browser sul vostro laptop e notate un’eccessiva perdita di energia della batteria, recatevi nelle Impostazioni del browser, nella scheda “Sistema e Performance”, e selezionate la modalità di risparmio energetico. Al contrario, se la durata della batteria non rappresenta un problema e desiderate una navigazione più veloce, seguite la stessa procedura e passate alla modalità bilanciata.

Gestione dei profili per una navigazione personalizzata

Come Google Chrome, anche Microsoft Edge offre la possibilità di creare profili utente, che consentono di separare la cronologia e i preferiti in base alle vostre esigenze. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che utilizzano il browser sia per lavoro che per scopi personali. Per passare da un profilo all’altro, basterà fare clic sull’icona del vostro account nella barra degli strumenti di Microsoft Edge.

Sfruttare l’IA di Bing AI per ricerche avanzate

Se utilizzate il browser di Microsoft, è probabile che vogliate sperimentare la potenza dell’intelligenza artificiale di Bing AI, basata sul modello linguistico GPT-4 di ChatGPT. Per farlo, basterà fare clic sull’icona di Bing nell’angolo in alto a destra del browser e selezionare la scheda Chat. Da qui, potrete porre qualsiasi domanda al Chatbot di Microsoft. Questo rappresenta una vera rivoluzione nelle ricerche sul web, offrendo infinite possibilità.

Utilizzare la funzione Drop per una sincronizzazione rapida

Infine, un consiglio che può migliorare notevolmente il vostro flusso di lavoro: se avete installato Microsoft Edge su più dispositivi, come desktop, laptop, smartphone e altri, potrete utilizzare la funzione “Drop” per inviare rapidamente documenti, link e messaggi di testo da un dispositivo all’altro. Troverete l’icona di Drop nella barra degli strumenti a destra dell’interfaccia utente del browser e funziona in modo simile alla funzione di chat con se stessi di WhatsApp.

Microsoft Edge si sta affermando come un browser potente e versatile grazie all’integrazione dell’IA e a una serie di funzionalità innovative. Sfruttando le modalità di consumo, la gestione dei profili, l’IA di Bing e la funzione Drop, potrete personalizzare la vostra esperienza di navigazione e ottimizzare il vostro flusso di lavoro, sia per scopi personali che professionali. Non esitate a esplorare le numerose possibilità offerte da Microsoft Edge e scoprite come rendere la vostra esperienza di navigazione ancora più efficace e piacevole.

