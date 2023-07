Kaspersky identifica 30 estensioni di Google Chrome contenenti codice malevolo

Kaspersky, una rinomata azienda specializzata nella sicurezza informatica, ha recentemente scoperto circa trenta estensioni per Google Chrome che presentano codice malevolo. Queste estensioni rappresentano un serio pericolo per gli utenti, poiché possono compromettere la sicurezza dei loro dispositivi. Inoltre, queste estensioni sono state scaricate in totale oltre 87 milioni di volte, mettendo a rischio un vasto numero di persone.

La scoperta dell’estensione PDF Toolbox e l’indagine successiva

La ricerca di Kaspersky ha avuto origine dalla scoperta di un’extension chiamata PDF Toolbox, che iniettava codice malevolo ogni volta che un utente visualizzava una pagina web. Questo comportamento sospetto ha spinto i ricercatori ad approfondire l’argomento, conducendo un’indagine che ha portato all’individuazione di un totale di 34 estensioni simili, tutte altrettanto dannose. Sorprendentemente, ogni estensione sembrava innocua e prometteva soluzioni a problemi comuni.

La segnalazione a Google e la rimozione delle estensioni

Come parte delle procedure standard, Kaspersky ha immediatamente segnalato la scoperta a Google. In risposta, Google ha prontamente rimosso tutte le estensioni malevole dal Chrome Web Store. Tuttavia, Google non può disinstallare automaticamente queste estensioni dai computer delle vittime. Pertanto, gli utenti che hanno scaricato queste estensioni dovranno provvedere autonomamente alla loro disinstallazione.

L’apprezzamento per l’azione di Google e le critiche per il ritardo nell’individuazione

I ricercatori di Kaspersky hanno elogiato Google per la rapida rimozione delle estensioni dannose dallo store ufficiale di Chrome. Tuttavia, hanno sottolineato che l’azienda avrebbe dovuto rilevare il problema molto prima. Infatti, molte di queste estensioni avevano già ricevuto valutazioni molto negative dagli utenti, che avevano segnalato il loro comportamento sospetto e potenzialmente dannoso.

La lista delle estensioni malevole

Di seguito è riportata la lista completa delle estensioni identificate come malevole. Se gli utenti hanno scaricato una o più di queste estensioni, si consiglia vivamente di procedere alla loro disinstallazione immediata:

Autoskip for Youtube Soundboost Crystal Adblock Brisk VPN Clipboard Helper Maxi Refresher Quick Translation Easyview Reader view PDF Toolbox Epsilon Ad blocker Craft Cursors Alfablocker ad blocker Zoom Plus Base Image Downloader Clickish fun cursors Cursor-A custom cursor Amazing Dark Mode Maximum Color Changer for Youtube Awesome Auto Refresh Venus Adblock Adblock Dragon Readl Reader mode Volume Frenzy Image download center Font Customizer Easy Undo Closed Tabs Screence screen recorder OneCleaner Repeat button Leap Video Downloader Tap Image Downloader Qspeed Video Speed Controller HyperVolume Light picture-in-picture

La scoperta di queste estensioni malevole da parte di Kaspersky evidenzia l’importanza di essere vigili durante il download e l’utilizzo di estensioni per il browser. Gli utenti devono prestare attenzione e verificare la reputazione e le recensioni delle estensioni prima di installarle. Inoltre, è fondamentale mantenere sempre aggiornato il proprio software di sicurezza per proteggersi da potenziali minacce informatiche.

