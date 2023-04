Localhost: Cos’è e come funziona

Localhost è un termine che si riferisce all’indirizzo IP di loopback di una macchina, cioè il proprio computer. In altre parole, localhost è un alias per l’indirizzo IP della macchina in cui ci si trova. Quando si digita “localhost” nella barra degli indirizzi del browser web o si fa riferimento a “localhost” in un’applicazione, ci si sta riferendo al server web in esecuzione sulla propria macchina.

In pratica, l’utilizzo di localhost consente di accedere a un server web in esecuzione sulla propria macchina senza dover utilizzare un indirizzo IP pubblico o un nome di dominio. Ciò è utile durante lo sviluppo di applicazioni web o di siti web, poiché consente di testare e verificare il funzionamento del sito o dell’applicazione senza doverla pubblicare online.

A cosa serve il localhost?

Il localhost serve principalmente per accedere a un server web in esecuzione sulla propria macchina senza la necessità di un indirizzo IP pubblico o di un nome di dominio.

Ci sono diverse ragioni per cui questo può essere utile. Ad esempio, quando si sviluppa un sito web o un’applicazione web, può essere necessario testare il funzionamento di queste senza doverle pubblicare online. Utilizzando il localhost, gli sviluppatori possono accedere al proprio server web in modo sicuro e privato, senza dover condividere l’accesso con altre persone.

Inoltre, l’utilizzo del localhost può anche aumentare le prestazioni delle applicazioni web, poiché non è necessario attraversare una rete per accedere al server web. Inoltre, la connessione tra il browser web e il server web è protetta e non deve essere esposta alla rete pubblica, il che aumenta la sicurezza.

In generale, l’utilizzo del localhost semplifica lo sviluppo e la gestione di applicazioni web locali, poiché consente di testare e verificare il funzionamento dell’applicazione senza la necessità di doverla pubblicare online.

Come faccio andare sul mio localhost?

Per accedere al tuo localhost, devi utilizzare un browser web e digitare “localhost” nella barra degli indirizzi.

Se hai un server web in esecuzione sulla tua macchina, ad esempio Apache o Nginx, allora puoi digitare “localhost” seguito dalla porta del server web per accedere alle pagine web servite dal tuo server. Ad esempio, se il tuo server web è in ascolto sulla porta 80 (la porta predefinita per il traffico HTTP), puoi digitare “localhost:80” nella barra degli indirizzi del tuo browser.

Se stai eseguendo una web application, devi conoscere l’URL specifico a cui accedere. Solitamente, questo URL viene fornito dal framework o dalla web application stessa. Ad esempio, se stai eseguendo una web application su un server Tomcat sulla porta 8080, puoi digitare “localhost:8080/nomeApp” nella barra degli indirizzi del browser web per accedere alla tua applicazione.

Assicurati di aver avviato il server web o l’applicazione web prima di provare ad accedere al localhost. Inoltre, potrebbe essere necessario configurare il server web o l’applicazione web per ascoltare sul localhost, a seconda della configurazione del tuo sistema operativo.

Cosa significa connessione negata da localhost?

Il messaggio di errore “connessione negata da localhost” si verifica quando un’applicazione o un servizio sta cercando di connettersi al server locale sulla propria macchina (localhost) e viene rifiutata la connessione.

Ci sono diverse cause possibili per questo tipo di errore. Una delle cause più comuni è che il servizio o l’applicazione non sia in ascolto sulla porta corretta o non sia stato configurato correttamente per accettare connessioni dal localhost. In questo caso, l’applicazione o il servizio deve essere configurato per consentire la connessione dal localhost sulla porta corretta.

Un’altra possibile causa potrebbe essere un firewall o un antivirus che impedisce la connessione al localhost sulla porta specificata. In questo caso, è necessario verificare le impostazioni del firewall o dell’antivirus e consentire la connessione dalla propria macchina al localhost sulla porta corretta.

Inoltre, se si sta utilizzando un database locale, potrebbe essere necessario verificare che l’utente corretto abbia l’autorizzazione per accedere al database.

In generale, il messaggio di errore “connessione negata da localhost” indica che l’applicazione o il servizio non è in grado di connettersi al server locale sulla propria macchina, ed è necessario esaminare le impostazioni dell’applicazione, del server web, del firewall e dell’antivirus per identificare e risolvere il problema.

