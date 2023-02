PS5 torna disponibile da Gamestop e Amazon

PS5 torna da Gamestop e Amazon. La console introvabile è tornata in vendita presso i Gamestop delle principali città italiane e il noto rivenditore online, ovviamente come spesso accade con nuovi rifornimenti, in numero piuttosto limitato ma continuo.

Sono trascorsi mesi dall’ultima volta che la console è stata disponibile per l’acquisto, inutile dirvi dunque che è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. PS5 è già disponibile da Gamestop in entrambe le versioni e per un numero limitato di unità, così come su Amazon.

Ovviamente al fine di ridurre al minimo il fenomeno dei bagarini, potrete acquistare una sola PS5, dunque non avete la possibilità di acquistarne una in più per il vostro partner, parente o amico che ve lo ha richiesto. Da quando è arrivata sul mercato il fenomeno dei bagarini è cresciuto a dismisura, sempre più consumatori acquistano le console per poi rivenderle a prezzi maggiorati.

Facendosi un giro su ebay è possibile vedere PS5 in vendita a 1000 euro e oltre, cosa che fortunatamente non accade con i suoi accessori, facilmente reperibili ovunque, ci stiamo ovviamente riferendo al Dual Sense nelle varie colorazioni e tutti gli altri.

Xbox Series X o meglio Series S, è più reperibile di PS5, quest’ultima da quando è stata lanciata è perennemente nello stato di NON DISPONIBILE, almeno fino a quando non avvengono nuovi rifornimenti, dando la possibilità a chi arriva tempestivamente in negozio di acquistarla.

Al fine di ridurre se non eliminare l’introvabilità della console, Sony ha depositato di recente in Giappone un brevetto riguardante la produzione di un nuovo modello di console, il quale verrà distribuito utilizzando componenti differenti dai modelli attualmente presenti sul mercato, ciò ne consegue che sarà più facilmente producibile e quindi reperibile.

Di recente Sony ha aumentato la produzione di PS5, affermando di aver ridotto il fenomeno dei bagarini, rendendo la console disponibile in quantità maggiori, permettendo a chi vuole acquistarla di poterlo fare, con tempi di attesa molto ridotti rispetto i primi anni di lancio. Dunque su Amazon, Gamestop ed altri venditori è possibile ora acquistare PS5, lo stesso avviene con Xbox Series.

