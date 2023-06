Spionaggio Informatico su Dispositivi iOS con Exploit Zero-Click

Kaspersky, una delle principali aziende di sicurezza informatica, ha recentemente messo in luce un’operazione di spionaggio informatico che prende di mira i dispositivi basati su iOS, il sistema operativo di Apple. Questa campagna, chiamata “Operazione Triangolazione“, è iniziata nel 2019 e sembra essere ancora in corso.

Scoperto un nuovo Malware spia su iOS

Secondo il rapporto di Kaspersky, gli attacchi iniziano con l’invio di un messaggio tramite iMessage, la piattaforma di messaggistica istantanea integrata nei dispositivi iOS. Il messaggio contiene un allegato che sfrutta una vulnerabilità zero-click, consentendo agli aggressori di eseguire codice da remoto senza richiedere alcuna interazione da parte degli utenti.

L’agenzia di intelligence russa, nota come FSB, ha accusato i servizi di intelligence americani per gli attacchi mirati agli iPhone. Inoltre, sostengono che migliaia di dispositivi iOS, utilizzati nelle ambasciate e nelle missioni diplomatiche, sono stati compromessi. Secondo il Cremlino, l’obiettivo principale di questa operazione sarebbe raccogliere informazioni sensibili da diplomatici di paesi appartenenti alla NATO, Israele, Cina e Siria. Tuttavia, non sono state presentate prove concrete a sostegno di queste affermazioni.

È importante sottolineare che Apple non è stata direttamente accusata dall’FSB, ma gli agenti segreti russi affermano che l’azienda di Cupertino avrebbe aiutato gli aggressori nella realizzazione di questi attacchi. Ancora una volta, non sono state fornite prove a sostegno di questa teoria.

Al momento, sembra che l’attacco sia mirato alla versione iOS 15.7, anche se non è chiaro se le versioni successive del sistema operativo siano vulnerabili allo stesso modo. In situazioni come queste, è fondamentale seguire alcune precauzioni per proteggere i propri dispositivi. È consigliabile non aprire messaggi sospetti provenienti da numeri non presenti nella rubrica dei contatti e, naturalmente, mantenere costantemente aggiornato il proprio smartphone all’ultima versione disponibile del sistema operativo. Attualmente, l’ultima versione consigliata è iOS 16.5.

È importante sottolineare che il lavoro dei ricercatori di sicurezza informatica è fondamentale per rilevare e mettere in evidenza operazioni di spionaggio informatico come questa. Le aziende di sicurezza come Kaspersky svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza delle reti e dei dispositivi digitali. Tuttavia, è sempre consigliabile adottare misure di sicurezza personali, come l’uso di software antivirus affidabili, l’installazione di patch di sicurezza e la prudenza nell’aprire messaggi o allegati sospetti.

In conclusione, l’operazione di spionaggio informatico chiamata “Operazione Triangolazione” rappresenta una minaccia significativa per i dispositivi iOS e gli utenti che ne fanno uso. È importante rimanere consapevoli di queste minacce e prendere precauzioni per proteggere i propri dispositivi e le proprie informazioni sensibili.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!