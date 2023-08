Subnet Mask: Cos’è e a Cosa Serve

La subnet mask, conosciuta anche come maschera di sottorete, è un elemento chiave nelle reti IP che permette di suddividere una rete in sottoreti più piccole. Questo parametro di configurazione è essenziale per gestire in modo efficiente l’assegnazione degli indirizzi IP alle diverse apparecchiature di rete. In questa guida, esploreremo il significato e l’importanza della subnet mask e vedremo come determinarla e utilizzarla correttamente.

Che cos’è la Subnet Mask?

La subnet mask è un valore numerico espresso in formato decimale a punti, come 255.255.255.0, e rappresenta un numero binario di 32 bit. I bit a 1 indicano la parte di rete dell’indirizzo IP, mentre i bit a 0 indicano la parte di host dell’indirizzo IP. Quando un dispositivo invia un pacchetto di dati a un altro dispositivo sulla stessa rete, la subnet mask viene utilizzata per determinare se il dispositivo di destinazione si trova sulla stessa sottorete o se il pacchetto deve essere inoltrato a un router per raggiungere una sottorete diversa.

Come Funziona la Subnet Mask?

Per capire meglio il funzionamento della subnet mask, consideriamo un esempio con l’indirizzo IP 192.168.1.100 e la subnet mask 255.255.255.0. La subnet mask indica che i primi 24 bit dell’indirizzo IP rappresentano la parte di rete, mentre gli ultimi 8 bit rappresentano la parte di host. Quindi, nella sottorete specificata dalla subnet mask, possiamo avere fino a 254 host diversi (2^8 – 2, escludendo l’indirizzo di rete 192.168.1.0 e l’indirizzo di broadcast 192.168.1.255).

Perché è Importante Conoscere la Subnet Mask?

Comprendere e configurare correttamente la subnet mask è cruciale per diversi motivi:

Gestione delle Sottoreti: La suddivisione di una grande rete in sottoreti più piccole consente di migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete. Ogni sottorete può ospitare un numero specifico di host, evitando congestioni e migliorando le prestazioni della rete. Sicurezza: Utilizzare la subnet mask corretta contribuisce a impedire che pacchetti di dati non autorizzati si propaghino tra sottoreti diverse. Riduzione del Traffico di Broadcast: Le sottoreti più piccole riducono la quantità di traffico di broadcast che si diffonde nell’intera rete, migliorando le prestazioni complessive.

Come Trovare la Subnet Mask?

La subnet mask viene assegnata durante la configurazione della rete e può essere trovata nei dispositivi di rete come router o switch. Per determinare la subnet mask su un computer con sistema operativo Windows, seguire questi passaggi:

Aprire il menu Start e cercare “Prompt dei comandi” o “Command Prompt“. Cliccare su “Prompt dei comandi” per aprirlo. Digitare “ipconfig” e premere Invio. Troverete l’indirizzo IP del vostro computer, la subnet mask e altri dettagli relativi alla vostra connessione di rete.

Su macOS, invece, si può trovare la subnet mask seguendo questi passaggi:

Aprire “Preferenze di sistema” dalla barra dei menu. Cliccare su “Rete“. Selezionare la connessione di rete attiva dalla lista a sinistra. Cliccare su “Avanzate” e poi sulla scheda “TCP/IP”. Troverete l’indirizzo IP del vostro computer, la subnet mask e altri dettagli relativi alla vostra connessione di rete.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!