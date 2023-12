Threads: Il nuovo Social che sfida X è disponibile in Italia

Threads, il microblogging di proprietà di Meta, ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia e nel resto d’Europa. Il countdown che ha dominato la homepage del social network negli ultimi giorni ha segnato l’ora X, coincidendo con il mezzogiorno, sancendo così la disponibilità definitiva di questa piattaforma nel Vecchio Continente. Dopo il suo lancio iniziale negli Stati Uniti e in poche altre nazioni, Threads finalmente si espande, proponendosi come una delle principali alternative a X, l’ex-Twitter.

Threads: Un’Introduzione

Threads è un social network dedicato principalmente al microblogging, simile a quanto era (nei bei tempi) Twitter. Offre la possibilità di condividere brevi frammenti di testo, immagini, video e link. Attualmente, i limiti imposti sono di 500 caratteri per i post e 5 minuti per i video. Il suo debutto record avvenuto lo scorso luglio ha visto ben 30 milioni di download, ma fino ad ora era stato accessibile solo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Con l’arrivo in Europa, ci si aspetta un aumento dell’attività sulla piattaforma, combattendo così il naturale calo di interesse dopo il boom iniziale. Una delle caratteristiche chiave di Threads sarà la possibilità di comunicare anche con altre piattaforme del cosiddetto fediverso, come ad esempio il celebre Mastodon, offrendo così un’ampia portata di interconnessione.

Come Iscriversi a Threads in Italia

Per iscriversi a Threads in Italia è un processo semplice e diretto. Basta visitare la homepage e scaricare l’applicazione dedicata disponibile sia per Android che per iPhone. È possibile anche effettuare il download tramite il codice QR presente per un accesso diretto agli store. L’iscrizione può avvenire sia attraverso un account Instagram preesistente sia creandone uno nuovo. Nel caso si scelga l’opzione Instagram, si otterrà automaticamente un collegamento al proprio Threads nel profilo di Instagram, mantenendo lo stesso username e foto del profilo. È importante notare che è ora possibile disattivare l’account Threads senza eliminare l’account Instagram associato, selezionando l’opzione “Disattiva” nelle impostazioni interne.

Funzionamento di Threads

Threads è disponibile su dispositivi Android, iOS e nella sua versione web da browser, mantenendo un’interfaccia pulita e minimalista. Le icone collocate nella barra della piattaforma permettono di accedere a funzioni come ricerca, attività e impostazioni. Tra le funzionalità principali:

Pubblicazione di post con la possibilità di allegare foto, video o link.

Seguire altri account e menzionarli nei post.

Messaggistica privata tramite la piattaforma Instagram.

Interazione con i post altrui tramite like, condivisione, commento o invio tramite messaggi diretti.

Attualmente, l’uso dei tag è in fase di diffusione e opera in modo differente rispetto agli altri social network. Ogni post può essere categorizzato con un’intera frase, spazi inclusi, come tag. Per evitare spam e abusi, al momento è possibile utilizzare un solo tag per post.

