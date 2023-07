Twitter sfida Threads con le videochiamate

È passato solo qualche giorno dal lancio dell’applicazione anti-Twitter chiamata Threads, ma ha già superato la soglia dei 100 milioni di iscritti. Questo traguardo è notevole e indica un grande interesse da parte degli utenti verso questa nuova piattaforma.

Twitter: Chiamate audio e video per una comunicazione più diretta

Nel frattempo, Twitter sta preparando una nuova funzionalità molto utile: le chiamate audio e video tra gli utenti. Lo suggerisce un nuovo post pubblicato da Andrea Conway, una designer della società. Conway ha condiviso alcuni screenshot che mostrano la possibilità di avviare chiamate video e audio direttamente dalla sezione dei messaggi diretti di Twitter. L’icona del telefono in alto a destra dell’interfaccia consentirà agli utenti di avviare una videochiamata o una chiamata audio con un altro utente. La grafica mostrata nei tweet di Conway ricorda l’aspetto di FaceTime, l’applicazione di videochiamata di Apple.

Al momento, ci sono ancora poche informazioni su questa nuova funzionalità di Twitter. Non sappiamo ancora quando sarà disponibile e se supporterà le chiamate di gruppo. Inoltre, sarà importante capire se gli utenti potranno chiamare chiunque o se sarà limitato alla cerchia dei follower. È probabile che la seconda ipotesi sia più plausibile.

Le chiamate audio e video su Twitter rappresentano una nuova mossa nella sfida con Threads. Negli ultimi giorni, ci sono state polemiche sul fatto che l’applicazione di Meta (la società madre di Instagram) emuli molti aspetti del social network del cinguettio, nonostante ancora manchino alcune importanti funzionalità come i messaggi diretti e il feed cronologico. Tuttavia, Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha dichiarato che queste caratteristiche verranno implementate a breve.

È evidente che entrambe le piattaforme stanno cercando di attirare e soddisfare le esigenze degli utenti offrendo nuove funzionalità e miglioramenti. Sarà interessante vedere come Threads e Twitter si evolveranno nel tempo e come risponderanno alle aspettative degli utenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle chiamate audio e video su Twitter e sullo sviluppo di Threads.

