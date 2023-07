TikTok Music: l’alternativa di ByteDance a Spotify e Apple Music

Negli ultimi giorni, TikTok ha fatto un passo significativo nel mondo dello streaming musicale lanciando il suo servizio proprietario chiamato TikTok Music. Questa nuova piattaforma di streaming musicale è pronta a sfidare gli attuali leader del settore come Spotify e Apple Music. Ma cosa offre TikTok Music e come funziona esattamente?

ByteDance lancia TikTok Music: la sfida a Spotify e Apple Music

In termini di funzionalità, TikTok Music si presenta come una piattaforma simile a Spotify e agli altri servizi di streaming musicale. Gli utenti avranno accesso a una vasta libreria di brani che potranno ascoltare online, scaricare sui propri dispositivi e aggiungere a playlist personalizzate. È importante notare che TikTok ha collaborato con importanti case discografiche, come Universal, Warner e Sony Music, per assicurarsi un catalogo musicale completo e variegato.

Questa partnership con le case discografiche rende TikTok Music una valida alternativa per gli appassionati di musica di tutto il mondo. Tuttavia, al momento non sono state ancora fornite informazioni dettagliate sulla qualità della riproduzione musicale offerta da TikTok Music. Inoltre, sorge l’incertezza sulla disponibilità di TikTok Music negli store occidentali, poiché l’app principale potrebbe presto scomparire dagli smartphone americani.

La vera innovazione di TikTok Music è rappresentata dalla sezione “raccomandati”, che suggerirà agli utenti brani in base a un algoritmo personalizzato. Questo algoritmo terrà conto anche (e forse soprattutto) delle canzoni diventate virali sulla piattaforma principale di TikTok. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di creare playlist in collaborazione con altri utenti, importare le proprie playlist da altre app di streaming musicale e persino scoprire nuove canzoni grazie a una funzionalità simile a Shazam. Il feed dell’app consentirà agli utenti di scorrere tra i brani raccomandati, proprio come si fa con i brevi video di TikTok.

Al momento, TikTok Music è disponibile solo in Brasile e in Indonesia. Il costo iniziale è di circa 3,49 euro, equivalente al prezzo di un abbonamento base ad Apple Music. Tuttavia, è probabile che il costo di TikTok Music nei mercati occidentali, dove il prezzo di Apple Music parte da 10,99 euro, sia significativamente più alto.

Nonostante le incertezze riguardo alla disponibilità e al prezzo, TikTok Music rappresenta un passo audace di ByteDance nel settore dello streaming musicale. Con la sua vasta libreria musicale, la sezione “raccomandati” basata su algoritmi personalizzati e la possibilità di creare playlist collaborative, TikTok Music potrebbe rivelarsi una piattaforma interessante per gli amanti della musica di tutto il mondo. Resta solo da vedere come si svilupperà il confronto con le proposte consolidate come Spotify e Apple Music e se TikTok Music riuscirà a conquistare un posto di rilievo nel mercato dello streaming musicale.

