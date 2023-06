TikTok sperimenta l’IA e Instagram si prepara ad implementare i Chatbot

I Social Media e l’Intelligenza Artificiale stanno diventando sempre più interconnessi, e oggi scopriamo che TikTok ha iniziato a sperimentare con l’IA, mentre Instagram si appresta ad introdurre i Chatbot nel prossimo futuro. Questo non sorprende, considerando che Meta, insieme a Google e Microsoft, è una delle aziende più attive nel settore dell’IA.

Instagram Borsainside

Chatbot arriva su Instagram

Secondo uno screenshot condiviso dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando per implementare degli “AI Agents” o Chatbot all’interno delle sue chat. L’obiettivo di questi “agenti” dovrebbe essere quello di migliorare l’esperienza degli utenti su Instagram, rendendola più divertente e attrattiva per nuovi utenti attraverso conversazioni capaci di stimolare la creatività dei content creator.

Si dice che gli AI Agents saranno in grado di rispondere alle domande degli utenti, simile a quanto già fa ChatGPT, per esempio, e saranno in grado di intrattenere conversazioni con gli utenti stessi. Si vocifera anche che Meta abbia sviluppato ben 30 personalità diverse per i suoi Chatbot, sebbene non abbiamo ulteriori dettagli in merito al momento.

Lo screenshot condiviso da Paluzzi mostra chiaramente l’avviso che appare quando una nuova funzionalità viene introdotta su Instagram, fornendoci un’anteprima delle principali caratteristiche dei Chatbot su cui Meta sta lavorando per il suo social network. Al momento non sappiamo quando esattamente questa funzione verrà lanciata sulla piattaforma, ma possiamo presumere che il rollout della feature avrà inizio nei prossimi mesi.

Già a febbraio, Mark Zuckerberg aveva annunciato questa funzionalità, spiegando che le “AI Personas” sarebbero state introdotte su Instagram, Facebook e, potenzialmente, anche su WhatsApp. Tuttavia, al momento sembra che i Chatbot siano prossimi all’implementazione solo sulla piattaforma più popolare di Meta, e dovremo aspettare ancora un po’ per vederli su Facebook e WhatsApp.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!