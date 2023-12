What’s App: Da oggi potete fissare i messaggi nei Gruppi

Con l’avvicinarsi delle festività, le melodie natalizie spesso portano con sé un flusso di messaggi sui gruppi di WhatsApp, che potrebbero distrarre dall’obiettivo principale. Tuttavia, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta sta ora introducendo una funzione per affrontare questo problema. Dopo l’introduzione dei messaggi vocali temporanei su WhatsApp, una nuova funzione permette di fissare messaggi specifici all’interno delle chat di gruppo.

Arriva la possibilità di fissare i messaggi nei gruppi WhatsApp

Recenti rapporti da The Verge e Android Authority evidenziano il rollout della possibilità di fissare un messaggio in una chat di gruppo per un massimo di 30 giorni. Mentre questa novità sta gradualmente raggiungendo tutti gli utenti, alcuni potrebbero non aver ancora accesso alla funzione. Basta tenere premuto su un messaggio desiderato per vedere comparire l’opzione per fissarlo nella parte superiore della chat.

Di default, il messaggio fissato rimane in evidenza per 7 giorni, ma è possibile estendere questa durata fino a 30 giorni. Inoltre, c’è anche la possibilità di mantenere il contenuto in cima per 24 ore. Da notare che non ci sono limitazioni riguardo al tipo di contenuto che può essere fissato; che si tratti di un messaggio di testo, di una foto o persino di un video, tutto può essere mantenuto in primo piano. Per quanto riguarda la moderazione, gli amministratori del gruppo possono decidere di fissare messaggi visibili solo agli altri amministratori.

In mezzo alla valanga di messaggi che spesso inonda i gruppi di WhatsApp, specialmente durante le festività, l’app di messaggistica istantanea si impegna a offrire agli utenti una funzione che garantisca che le informazioni cruciali non vadano perse tra le chiacchiere.

Questa mossa da parte di WhatsApp indica un impegno a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo maggiore controllo e organizzazione all’interno delle conversazioni di gruppo. Con l’adozione di questa nuova funzionalità, ci si aspetta che diventi uno strumento essenziale per mantenere la chiarezza e garantire che i messaggi importanti non vengano sepolti durante il caotico periodo delle festività.

