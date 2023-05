Whatsapp: Arriva la funzione Chat Lock per conversazioni più sicure

WhatsApp introduce la funzione “Chat Lock” per garantire una maggiore sicurezza e privacy agli utenti durante le conversazioni. Mentre l’app di messaggistica istantanea si prepara a lanciare i Canali, seguendo le orme di Telegram, Meta (la società madre di WhatsApp) ha annunciato ufficialmente questa attesa feature.

Maggiore sicurezza su WhatsApp con Chat Lock

La presentazione di Chat Lock è avvenuta tramite un video pubblicato sul canale YouTube di WhatsApp. Nel video si mostra che, con la prossima versione dell’app, sarà possibile attivare un blocco di protezione per ogni chat o gruppo tramite l’utilizzo dell’impronta digitale o del Face ID sul proprio smartphone.

Una volta attivato il Chat Lock, la conversazione “protetta” verrà spostata in una sotto-cartella separata denominata “Chat Private“. Questa cartella sarà accessibile semplicemente scorrendo verso il basso nella schermata principale dell’app di WhatsApp, proprio come avviene per le conversazioni archiviate.

Una caratteristica importante delle chat protette è che non verranno visualizzate anteprime dei messaggi. Quando si riceve un nuovo messaggio in una chat “sotto chiave”, la notifica segnalerà solamente l’arrivo di un nuovo messaggio in una chat privata, senza mostrare alcuna parte del testo o dei media inviati. Questo offre un ottimo equilibrio tra privacy e la necessità di tenere traccia delle nuove conversazioni.

Per accedere alla cartella “Chat Private“, sarà necessario utilizzare l’impronta digitale, una password o lo sblocco tramite Face ID. In questo modo, WhatsApp garantisce che solo il proprietario dell’account possa accedere alle conversazioni più personali e che nessun’altra persona possa visualizzarle.

In un post sul blog di WhatsApp, l’azienda ha anche annunciato che nei prossimi mesi verranno introdotte ulteriori opzioni per Chat Lock. Ciò includerà la possibilità di creare password diverse per ogni chat e per ogni dispositivo collegato allo stesso account.

Questa nuova funzionalità rappresenta un passo importante per WhatsApp nell’offrire una maggiore sicurezza e privacy ai suoi utenti. Con Chat Lock, gli utenti potranno proteggere le loro conversazioni personali in modo sicuro e controllato, senza preoccuparsi di intrusioni indesiderate.

