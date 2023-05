WhatsApp: Arriva la modifica dei messaggi

WABetaInfo, sempre informati su tutto ciò che riguarda l’app di messaggistica, hanno fornito l’indicazione che presto sarà possibile modificare i messaggi inviati su Whatsapp.

WhatsApp: Presto si potranno modificare i messaggi

Come si può vedere dallo screenshot allegato, la funzione di modifica è attualmente in fase di test con un piccolo gruppo di beta tester e dovrebbe essere resa disponibile al pubblico nelle prossime settimane.

La funzione di modifica permetterà di apportare modifiche ai messaggi inviati senza doverli cancellare e inviarli nuovamente, in modo simile a quanto già avviene su Telegram.

Tuttavia, non è ancora chiaro come funzionerà il sistema di modifica. È possibile che i messaggi modificati mostrino un’etichetta per consentire agli utenti di identificarli, come accade su Telegram. Non è chiaro se sarà possibile accedere alla cronologia delle modifiche o meno.

Non è stata ancora fornita alcuna informazione sulla data di lancio dell’aggiornamento, ma vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle nostre pagine per ulteriori dettagli.

Come funziona la modifica dei messaggi su Telegram

Su Telegram, è possibile modificare i messaggi inviati, a patto che siano stati inviati entro le ultime 48 ore. Per modificare un messaggio, basta tenere premuto il messaggio stesso e selezionare l’opzione “Modifica”.

Successivamente, si potrà modificare il testo del messaggio e, se necessario, aggiungere o rimuovere contenuti. Dopo aver effettuato le modifiche desiderate, basta selezionare “Salva” per confermare le modifiche.

È importante notare che i messaggi modificati su Telegram mostreranno un’etichetta “Modificato” accanto al testo del messaggio, in modo che gli altri partecipanti alla conversazione sappiano che il messaggio è stato modificato. Inoltre, è possibile accedere alla cronologia delle modifiche effettuate su un messaggio selezionando l’opzione “Info messaggio” dal menu a comparsa.

È importante tenere presente che, sebbene la funzione di modifica dei messaggi su Telegram possa essere utile in molte situazioni, è sempre importante prestare attenzione a ciò che si invia in primo luogo, per evitare di dover modificare i messaggi successivamente.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!