WhatsApp: Come Personalizzare i Messaggi con Diverse Formattazioni del Testo

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, offre ai suoi utenti la possibilità di personalizzare i messaggi tramite diverse formattazioni del testo. Utilizzando semplici comandi, è possibile scrivere parole in grassetto, corsivo, barrato e utilizzando il font “monospaziato”. Questa funzionalità permette agli utenti di esprimere se stessi in modo più creativo e distintivo senza dover ricorrere ad app di terze parti. In questo articolo, scopriremo come personalizzare i messaggi su WhatsApp sfruttando queste opzioni di formattazione.

Come Personalizzare il Font su WhatsApp

WhatsApp mette a disposizione degli utenti quattro diverse formattazioni del testo: grassetto, corsivo, barrato e monospaziato. Ecco come utilizzarle:

Grassetto: Per scrivere una parola in grassetto, basta circondarla con asterischi (*). Ad esempio, digitando ciao, il messaggio apparirà come ciao. Corsivo: Per utilizzare il corsivo, è necessario racchiudere la parola tra trattini bassi (_). Ad esempio, digitando ciao, il messaggio verrà visualizzato come ciao. Barrato: Per barrare una parola, bisogna circondarla con il simbolo di tilde (~). Ad esempio, scrivendo ciao , il messaggio verrà mostrato come ciao . Monospaziato: Per utilizzare il font monospaziato, è necessario racchiudere la parola tra tre apici invertiti (“`). Ad esempio, digitando “ciao”, il messaggio verrà visualizzato come “ciao”.

È importante notare che queste formattazioni funzionano su tutte le versioni di WhatsApp, inclusi Android, iOS e WhatsApp per PC (sia tramite l’app desktop che tramite WhatsApp Web).

Come Cambiare il Font senza Codici

Digitare i codici per cambiare il font dei messaggi può risultare fastidioso. Tuttavia, WhatsApp offre un metodo alternativo e più semplice per farlo:

Su Android: Basta scrivere il testo normalmente e poi evidenziarlo. Successivamente, premere l’icona dei tre punti nella parte superiore della schermata e selezionare il tipo di formattazione desiderata tra grassetto, corsivo e barrato. Il testo verrà automaticamente modificato con la formattazione scelta. Su iOS: Anche su iOS, bisogna scrivere il testo normalmente e poi evidenziarlo. Toccare l’opzione “B_I_U” che appare nel menu e selezionare il font desiderato. Il testo verrà formattato di conseguenza. Su WhatsApp per Desktop: Scrivere il testo normalmente e poi evidenziarlo. Cliccare con il tasto destro del mouse e nel menu contestuale selezionare l’opzione di formattazione desiderata tra grassetto, corsivo e barrato. Il testo verrà modificato con il font scelto.

Purtroppo, questa funzionalità non è disponibile su WhatsApp Web, la versione accessibile tramite browser. In tal caso, sarà necessario continuare a utilizzare i codici di formattazione precedentemente menzionati.

