WhatsApp: La modifica dei messaggi è ufficiale

Una delle funzionalità più desiderate dagli utenti di WhatsApp Beta è finalmente diventata una realtà. Ora è possibile modificare i messaggi inviati sulla piattaforma di messaggistica di Meta.

La notizia è stata annunciata sul blog ufficiale di WhatsApp, che ha anche fornito spiegazioni su come e quando questa funzione potrà essere utilizzata.

La modifica dei messaggi su WhatsApp è realtà

Rispetto a quanto anticipato in anteprima, non ci sono particolari cambiamenti riguardo alle regole d’uso della modifica dei messaggi. Come per l’eliminazione dei messaggi, anche la modifica sarà consentita entro un periodo di 15 minuti dall’invio del messaggio originale.

Secondo quanto riportato sul blog di WhatsApp, per modificare un messaggio inviato, sarà sufficiente tenere premuto il messaggio e selezionare l’opzione “Modifica” dal menu a comparsa. Accanto al messaggio modificato, comparirà la dicitura “Modificato“. In questo modo, i destinatari sapranno che il messaggio è stato corretto senza poter visualizzare la cronologia delle modifiche.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout in tutto il mondo, ma potrebbe richiedere ancora qualche giorno prima di essere disponibile su tutti i dispositivi.

Questa nuova funzionalità rappresenta un’aggiunta molto utile per gli utenti di WhatsApp Beta, soprattutto per coloro che sono già abituati ad utilizzarla su altre piattaforme come Telegram. Inoltre, si affianca al recente lancio di ChatLock su WhatsApp, una funzione altrettanto funzionale, soprattutto per coloro che sono attenti alla privacy.

Con l’introduzione della modifica dei messaggi, WhatsApp Beta si sta evolvendo per offrire un’esperienza sempre più completa e personalizzata agli utenti. Sono attese ulteriori aggiornamenti e migliorie nel prossimo futuro, che renderanno l’app ancora più versatile e funzionale.

