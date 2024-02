Windows 11: Arriva l’ASR. Che cos’è?

Windows 12 non uscirà nel 2024, come annunciato da Microsoft di recente, tuttavia Windows 11 riceverà un nuovo e corposo aggiornamento, probabilmente il più importante mai rilasciato fino ad ora, il quale non solo si limiterà come sempre a migliorare il sistema operativo con fix, modifiche e ottimizzazioni, ma implementerà alcune novità legate all’intelligenza artificiale.

Windows 11: Nuova funzione in arrivo, ecco di cosa si tratta

La principale novità prende il nome di Automatic Super Resoution, una volta abilitata, l’intelligenza artificiale adatterà in automatico i giochi supportati alla super risoluzione. In altre parole è un sistema di upscaling nativo pensato per il gaming. Certo, attualmente sono poche le schede grafiche a supportare questa tecnologia, tuttavia stando a quanto affermato da PCGamer, sfrutterà i driver del sistema operativo per l’upscaling nei giochi supportati.

Grazie all’ASR, mentre giocate avrete una qualità video migliore, dato che l’intelligenza artificiale vi proporrà la migliore soluzione possibile basandosi su vari fattori. Purtroppo però non sono solo belle notizie, la nuova versione di Windows 11 a quanto pare manderà in pensione i computer datati, per la precisione i PC con almeno 15 anni alle spalle, i quali non potranno più installare Windows 11 e futuri aggiornamenti del sistema operativo.

Dunque dal prossimo update corposo di Windows 11, se avete un PC compatibile allora potrete usufruire delle novità, tra cui quella di cui vi abbiamo parlato quest’oggi, in tal caso non potrete più installare Windows 11 o aggiornarlo, dato che richiederà come requisito, CPU che supportano l’instrucion POPCNT. La domanda sorge spontanea, come capire se un pc non è supportato? Sarà possibile avvalersi dell’apposito tool di Microsoft, che verificherà la compatibilità prima di procedere al download e installazione del sistema operativo.

