Windows 11: Cambiare sfondi velocemente e facilmente

Windows 11 22H2 ha reso estremamente semplice e veloce cambiare gli sfondi del desktop e della schermata di blocco. In questa guida, vi spiegheremo come fare questo in pochi passaggi.

Guida al cambio sfondo su Windows 11

Se non avete già l’immagine che volete impostare come sfondo, scaricatela da Internet o utilizzate una foto presente sul vostro computer. Fate un doppio clic sull’icona dell’immagine desiderata per aprirla con il Visualizzatore immagini di Windows. Posizionate il cursore sull’immagine e fate clic con il tasto destro del mouse o trackpad. Comparirà un menu a tendina con diverse opzioni. Nel menu a tendina, troverete l’opzione “Imposta come”. Posizionate il cursore su questa opzione senza fare clic e si aprirà un sottomenu con due opzioni:

Schermata di blocco

Sfondo desktop

Selezionate l’opzione desiderata tra “Schermata di blocco” e “Sfondo desktop” facendo clic sopra di essa.

Utilizzare le scorciatoie da tastiera (facoltativo)

Se preferite, potete anche utilizzare le scorciatoie da tastiera per impostare rapidamente lo sfondo:

Per la schermata di blocco: premere “Ctrl + L”

Per lo sfondo del desktop: premere “Ctrl + B”

Con questi semplici passaggi, avrete cambiato facilmente e velocemente lo sfondo del desktop e della schermata di blocco su Windows 11 22H2. Queste opzioni di personalizzazione consentono agli utenti di esprimere la propria creatività e di avere un’esperienza di utilizzo del sistema operativo personalizzata. Sperimentate con diverse immagini per trovare quella che meglio si adatta al vostro stile e rendere l’esperienza di utilizzo di Windows 11 ancora più piacevole e personalizzata.

