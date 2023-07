xAI: Il rivale di ChatGPT firmato Elon Musk

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, nonché proprietario di Twitter, ha annunciato il debutto di una nuova società di intelligenza artificiale chiamata xAI. Questo progetto sarà guidato direttamente da Musk e avrà a disposizione un team di esperti provenienti da importanti aziende del settore AI, tra cui DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research e Tesla. L’obiettivo dichiarato da Musk è quello di “comprendere la vera natura dell’universo”, sottolineando che “xAI sarà a favore dell’umanità in questo senso: l’umanità è molto più interessante della non-umanità”.

La presa di distanza da ChatGPT

Elon Musk era stato uno dei finanziatori iniziali di OpenAI, la società sviluppatrice di ChatGPT. Tuttavia, negli ultimi tempi, ha assunto una posizione critica nei confronti dei software sviluppati da OpenAI, sostenendo che presentano pregiudizi progressisti. Ha addirittura richiesto una sospensione di sei mesi per lo sviluppo del GPT-4, l’ultima versione della piattaforma AI. Come risultato di queste divergenze, Musk ha registrato la sua nuova azienda, xAI, lo scorso aprile in Nevada.

Il prossimo step per l’AI

Le voci riguardanti l’entrata diretta di Elon Musk nel settore dell’intelligenza artificiale circolavano già da aprile, quando Musk ha rivelato di aver lavorato a un nuovo strumento chiamato TruthGpt, volto a contrastare le società esistenti “politicamente corrette”. Greg Yang, co-fondatore di xAI, ha dichiarato che la startup si focalizzerà sulla “matematica dell’apprendimento profondo”, un aspetto fondamentale dell’AI, e svilupperà una “teoria del tutto” per le grandi reti neurali, al fine di portare l’intelligenza artificiale “al prossimo livello”.

Per venerdì, l’azienda ha programmato un “Twitter Space“, una delle stanze virtuali su Twitter in cui è possibile tenere conversazioni collettive, durante la quale potrebbero essere divulgate ulteriori informazioni sul progetto.

L’annuncio di xAI ha generato notevole interesse e speculazione nella comunità dell’intelligenza artificiale. Con Elon Musk alla guida, il settore potrebbe assistere a importanti sviluppi e innovazioni. Tuttavia, ci sono anche voci scettiche che sollevano domande sulla necessità di un altro concorrente nel campo dell’AI e sui potenziali conflitti di interesse legati all’affiliazione di Musk a diverse aziende leader nel settore.

Nonostante le incertezze, l’ingresso di xAI nel panorama dell’intelligenza artificiale potrebbe dare vita a una sana competizione e promuovere ulteriori progressi in un settore già in rapida crescita. Sarà interessante seguire lo sviluppo di questa nuova società e vedere come si differenzierà dagli altri attori presenti sul mercato.

