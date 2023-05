Youtube testa la disattivazione del video per chi usa AdBlock

YouTube ha avviato un test che potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza degli utenti che utilizzano adblocker sulla piattaforma. Un utente di Reddit ha recentemente segnalato di aver notato un nuovo sistema di blocco video che si attiva quando si tenta di accedere a YouTube con l’Adblock attivato.

Addio al blocco pubblicitario su Youtube?

Secondo il post su Reddit, quando l’utente ha provato a collegarsi a YouTube con l’Adblock attivato, è apparso un pop-up informativo che indicava che i plugin di questo tipo non erano consentiti su YouTube. Inoltre, è stato bloccato lo streaming dei video, a meno che l’utente non inserisse YouTube tra le eccezioni dell’Adblock.

Il messaggio del pop-up spiegava che “gli annunci consentono a YouTube di rimanere gratuito per miliardi di utenti in tutto il mondo“.

YouTube ha confermato di essere al momento in fase di test con un piccolo gruppo di utenti, ma non è ancora chiaro se l’intenzione di Google sia quella di estendere questa funzionalità a tutti gli utenti. Tuttavia, è evidente che gli annunci pubblicitari rappresentano la principale fonte di reddito per YouTube, nonostante le lamentele degli utenti. Aggiorneremo i lettori non appena saranno disponibili ulteriori dettagli o conferme in merito.

Da notare che di recente YouTube ha eliminato una delle pubblicità più fastidiose: gli annunci overlay, che avevano suscitato molte critiche da parte degli iscritti.

L’introduzione di questo nuovo sistema di blocco video per gli utenti con Adblock attivato evidenzia la crescente lotta di YouTube contro gli adblocker. Mentre la piattaforma cerca di garantire un flusso di entrate attraverso la pubblicità, gli utenti potrebbero dover affrontare una maggiore intrusione pubblicitaria come risultato di tali misure. Resta da vedere come evolverà questa situazione e se il test verrà esteso a tutti gli utenti di YouTube.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!