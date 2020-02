Il numero uno di Amazon dona 10 miliardi di dollari per fermare il riscaldamento globale

Contro i cambiamenti climatici arriva anche il contributo del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, che ha annunciato il lancio del "Bezos Earth Fund". Ne ha dato notizia lui stesso con un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, trading in sicurezza e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>