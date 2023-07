L’evoluzione del fotovoltaico da balcone: accumulo energetico tramite batterie e-bike

Negli ultimi anni, l’Europa ha affrontato una crisi energetica che ha portato all’aumento delle tariffe elettriche. Di conseguenza, il mercato solare per i sistemi di produzione di energia domestica pulita ha registrato un notevole incremento di interesse.

Uno dei protagonisti di questa tendenza è il mini impianto fotovoltaico da balcone, una soluzione compatta che offre diversi vantaggi rispetto agli impianti tradizionali installati sui tetti. Tra i principali vantaggi di questi impianti si include la facilità di installazione, grazie alla loro natura plug-and-play.

Semplicità e autonomia dell’energia solare plug-and-play

I pannelli fotovoltaici da balcone, noti anche come plug-and-play, offrono un’opportunità eccellente per garantire l’indipendenza energetica e produrre energia sostenibile per le abitazioni.

Questi impianti, costituiti da uno o più pannelli solari in base allo spazio disponibile, sfruttano le radiazioni solari grazie alle celle di silicio integrate.

È importante sottolineare che, sebbene parziale, questa soluzione contribuisce alla produzione di energia, riducendo i costi della bolletta e avvicinandosi a una produzione energetica sempre più sostenibile e rinnovabile.

Considerazioni per l’installazione di pannelli solari da balcone

L’installazione di uno o più pannelli solari sul balcone offre un risparmio significativo sulla bolletta energetica. Tuttavia, è importante prendere in considerazione alcuni aspetti, come la scelta di una tariffa adeguata.

Per massimizzare il vantaggio economico in relazione al consumo energetico, non è sufficiente installare un impianto fotovoltaico da balcone, ma è necessario accostarlo a una tariffa energetica appropriata.

Le opzioni come le offerte a prezzo bloccato o le tariffe indicizzate possono garantire una protezione da possibili aumenti dei prezzi o sfruttare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato.

Vantaggi dell’installazione di pannelli solari da balcone

L’installazione di pannelli solari sul balcone offre una serie di vantaggi che devono essere presi in considerazione:

Riduzione dei consumi energetici : a seconda delle dimensioni dell’impianto, è possibile ottenere un risparmio significativo sulla bolletta, fino a 90 euro all’anno per ogni pannello solare installato.

: a seconda delle dimensioni dell’impianto, è possibile ottenere un risparmio significativo sulla bolletta, fino a per ogni pannello solare installato. Facilità di installazione : le autorizzazioni e le procedure burocratiche necessarie per l’installazione di pannelli solari da balcone sono semplici e ridotte. Inoltre, le dimensioni compatte dei pannelli semplificano ulteriormente l’installazione, consentendo di eseguire le procedure necessarie in modo rapido e pratico.

: le autorizzazioni e le procedure burocratiche necessarie per l’installazione di pannelli solari da balcone sono semplici e ridotte. Inoltre, le dimensioni compatte dei pannelli semplificano ulteriormente l’installazione, consentendo di eseguire le procedure necessarie in modo rapido e pratico. Trasportabilità: esistono pannelli solari di varie dimensioni, inclusi quelli molto compatti che possono essere facilmente spostati. Questo permette una maggiore flessibilità nella disposizione dei pannelli sul balcone.

Energia solare su misura per il balcone

I pannelli fotovoltaici plug-and-play sono piccoli impianti solari con una potenza inferiore ai 350 W.

Per adattarsi alle dimensioni dei balconi o dei piccoli terrazzi, ogni pannello ha una dimensione ridotta di 1,70 per 1 metro e un peso di circa 20 kg.

Su un balcone di grandi dimensioni è possibile installare al massimo tre micro-pannelli, con una produzione annua di circa 1200 kWh.

Sfide e integrazione delle batterie nei pannelli solari da balcone

Nonostante i vantaggi, l’utilizzo di pannelli solari da balcone presenta alcune sfide. Le dimensioni ridotte comportano una produzione limitata, che comporta tempi più lunghi per recuperare il costo dell’investimento.

Tuttavia, una sfida rilevante è stata affrontata recentemente da un gruppo di ingegneri dell’Università di scienze applicate di Offenburg, in Germania, che ha studiato la fattibilità di integrare batterie al litio di medie dimensioni nei pannelli solari da balcone.

Integrazione delle batterie nei pannelli solari da balcone

Il team di ingegneri ha esaminato due diverse strategie di gestione dell’energia prodotta dai pannelli solari da balcone, utilizzando una batteria al litio di medie dimensioni simile a quelle utilizzate sulle biciclette elettriche.

Sono state sviluppate due diverse configurazioni di collegamento tra moduli fotovoltaici, microinverter e batteria per garantire un funzionamento efficiente del sistema.

I test condotti in condizioni di irraggiamento solare reale hanno dimostrato che entrambe le architetture sono in grado di mantenere un funzionamento stabile, trasferendo energia dalla fase diurna a quella notturna, e l’efficienza del sistema è paragonabile a quella di un sistema di riferimento senza batteria.

Nonostante le dimensioni ridotte e le sfide da affrontare, l’installazione di pannelli solari da balcone offre numerosi vantaggi, inclusa la riduzione dei consumi energetici e la facilità di installazione.

Con gli sviluppi recenti nella tecnologia delle batterie, l’integrazione di batterie nei pannelli solari da balcone potrebbe offrire una soluzione per accumulare l’energia prodotta durante il giorno per il consumo notturno. Questo rappresenta un passo avanti verso l’ottimizzazione dell’uso dell’energia solare e la creazione di sistemi energetici domestici più efficienti e sostenibili.

