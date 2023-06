Quali sono le migliori destinazioni turistiche sostenibili in Italia. Ecco la Top 6 del GSTC

Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) è un’organizzazione che stabilisce e gestisce gli standard globali per il turismo sostenibile e responsabile. I suoi criteri, noti come Criteri GSTC, sono suddivisi in due macro-insiemi: quelli rivolti ai politici maker e ai manager delle destinazioni turistiche e quelli per l’industria rivolti agli hotel e ai tour operator.

Questi criteri sono stati sviluppati a livello mondiale per creare un linguaggio comune sulla sostenibilità nel turismo e sono organizzati in quattro pilastri:

gestione sostenibile

impatti socioeconomici

impatti culturali

impatti ambientali.

Poiché ogni destinazione turistica ha la propria cultura, usanze e leggi, i criteri sono progettati per essere adattati alle condizioni locali e integrati da criteri aggiuntivi specifici per la posizione e l’attività.

I Criteri GSTC costituiscono la base dell’Accreditamento per gli Organismi di Certificazione che certificano hotel, strutture ricettive, tour operator, aziende di trasporto e destinazioni per le loro politiche e pratiche sostenibili.

Il GSTC non certifica direttamente prodotti o servizi, ma fornisce un programma di accreditamento per selezionare gli Organismi di Certificazione.

Le migliori città d’Italia per il turismo sostenibile

Vediamo ora quali sono, secondo il Global Sustainable Tourism Council (GSTC), le migliori città italiane per il turismo sostenibile.

Una delle città italiane che ha ottenuto un riconoscimento a livello mondiale per il turismo sostenibile è Siena , certificata come la prima città d’arte sostenibile in Italia dal Global Sustainable Tourism Council . Siena è famosa per il suo patrimonio artistico e culturale, tra cui la Piazza del Campo e il Duomo , che sono esempi di straordinaria bellezza architettonica. I suoi vicoli medievali, chiese e palazzi storici contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Siena è anche rinomata per il suo vino e la cucina toscana, che aggiungono un elemento gastronomico alla sua offerta turistica.

Un'altra destinazione in Italia che ha ottenuto un riconoscimento per il turismo sostenibile è la Sardegna, che è stata riconosciuta come la prima destinazione sostenibile in Europa secondo gli standard della Commissione Europea. Cagliari, la principale città della regione, ha giocato un ruolo significativo nel raggiungimento di questo riconoscimento. Cagliari affascina i visitatori con il suo mix unico di storia, cultura e bellezze naturali. Il centro storico della città, con le sue strade strette e antiche rovine romane, insieme ai suoi bastioni imponenti, offre una prospettiva affascinante sulla storia della regione. Le spiagge sabbiose di Cagliari, come la famosa Poetto, sono luoghi ideali per rilassarsi e godersi le acque cristalline. Con la sua vivace vita notturna, i ristoranti di pesce e un'atmosfera rilassata, Cagliari è una meta perfetta per coloro che desiderano una combinazione di cultura, relax e divertimento.

La Valsugana, situata in Trentino-Alto Adige, è stata la prima e unica destinazione nel mondo a ricevere una certificazione secondo i criteri del Global Sustainable Tourism Council nel 2019. Questo riconoscimento evidenzia l'impegno della valle nel promuovere il turismo sostenibile e responsabile. La Valsugana è una regione di straordinaria bellezza, incastonata tra le maestose Dolomiti e i rilievi del Trentino-Alto Adige. I suoi laghi cristallini, come il Lago di Caldonazzo e il Lago di Levico, offrono un ambiente ideale per il relax e le attività all'aria aperta. La valle è attraversata da sentieri escursionistici e piste ciclabili che permettono di esplorare la natura circostante. È un luogo perfetto per rigenerarsi e godere di una vacanza tranquilla a contatto con la natura.

Tarvisio e Alta Badia sono due altre destinazioni che hanno ricevuto importanti riconoscimenti per il turismo sostenibile. Nel 2020, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo è stato certificato come meta turistica sostenibile, mentre in Alto Adige sono state premiate l'area di San Vigilio di Marebbe, l'Alta Badia e la Val D'Ega. Questi riconoscimenti sottolineano gli sforzi compiuti da queste località per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare il territorio. Tarvisio, situata al confine tra Italia, Austria e Slovenia, offre paesaggi mozzafiato e una vasta gamma di attività outdoor, come escursioni, sci e mountain bike. Alta Badia è rinomata per le sue piste da sci impeccabili e per l'alta qualità della sua cucina nei ristoranti stellati. Entrambe le destinazioni offrono un'esperienza indimenticabile che combina sport, natura e cultura.

Questi riconoscimenti confermano i progressi significativi compiuti dall’Italia nel promuovere e sviluppare destinazioni turistiche sostenibili. Rappresentano il riconoscimento del duro lavoro svolto da queste località per garantire che il turismo sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

È auspicabile che altri luoghi in Italia seguano questi esempi positivi e si impegnino per diventare destinazioni turistiche sostenibili, preservando le bellezze naturali e culturali del paese.

