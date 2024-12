Le azioni Unieuro sempre più vicine al delisting da Borsa Italiana - BorsaInside

Le azioni Unieuro sono vicinissime a dire addio alla borsa di Milano. Il delisting della quotata sarà l’esito ultimo dell’OPA lanciata sul retailer italiano da Fnac Darty e RUBY Equity Investment. Proprio in relazione a questa complessa operazione, sono stati comunicati i risultati provvisori dell’adempimento dell’obbligo di acquisto.

Le azioni Unieuro sono da tempo attestate in area 11,7 euro, praticamente a ridosso del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto (circa 12 euro per azione). Investire sul titolo destinato al delisting dalla borsa di Milano non ha molto senso. Tuttavia visto che Unieuro è fin qui stata una delle poche quotate italiane attive nel segmento retail area elettronica-tech, vale la pena fare il punto su quello che sta accadendo e soprattutto su quello che accadrà prossimamente alla società.

I risultati provvisori dell’adempimento dell’obbligo di acquisto

Fnac Darty e RUBY Equity Investment hanno reso noto la conclusione del periodo di adempimento dell’obbligo di acquisto sulle azioni di Unieuro.

Stando a quelli che sono i risultati dell’operazione, nell’ambito di questa procedura sono state presentate richieste per complessive 634.430 azioni residue, pari al 3,04 per cento del capitale di Unieuro e al 34,37 per cento delle azioni residue. A seguito della nuova operazione, gli offerenti arriveranno ad avere complessive 20.161.845 azioni ordinarie Unieuro ossia il 97,6 per cento del capitale di Unieuro (l’ammontare totale include anche le azioni proprie. Il corrispettivo che è dovuto ai titolari delle azioni residue verrà attribuito il prossimo 18 dicembre 2024.

Tenendo conto di questi risultati e del superamento della soglia del 95 per cento del capitale di Unieuro, scattano di fatto i presupposti che sono previsti per il diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto facendo così attivare la procedura congiunta.

I modi e i tempi di realizzazione della stessa procedura saranno resi noti in fase di diffusione dei risultati definitivi relativi al periodo di adempimento dell’obbligo di acquisto.

Forse ti può anche interessare — Azioni Unieuro volano +38% con OPA Fnac Darty a 12 euro: cosa devono fare i trader?

Quando ci sarà il delisting delle azioni Unieuro da Borsa Italiana?

La domanda che gli investitori si pongono, arrivati a questo punto, più che riguardare l’esito dell’OPA (oramai l’iter è del tutto scontato) riguarda la tempistiche di addio delle azioni Unieuro dal listino di Piazza Affari. Non c’è una data precisa, tuttavia sarà proprio al termine della procedura congiunta che le azioni Unieuro lasceranno la borsa di Milano. In quel momento, infatti, avrà efficacia il delisting del titolo.

Le azioni Unieuro sbarcarono a Piazza Affari nell’aprile 2017 a seguito del collocamento sul mercato del 35 per cento del capitale sociale del gruppo. Fin da allora Unieuro è stato il solo marchio di negozi al dettaglio di elettronica di consumo quotato in Italia. Quotate a 11,24 euro nel mese dell’avvio delle negoziazioni, dopo oltre sei anni di storia di borsa, si ritrovano più o meno sullo stesso livello. In mezzo, però, è accaduto di tutto. Come scordare il crollo delle azioni Unieuro a fino ad un minimo di 5,4 euro nella primavera del 2020 a seguito dello scoppio della pandemia di covid? E come dimenticare il rally che invece il titolo registrò nella primavera 2021 per effetto del rimbalzo tecnico e delle riaperture dopo il lockdown?

La storia dell’Unieuro italiana è fi fatto già finita ad ottobre 2024 dopo che si è chiusa la fase grossa dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciata in agosto a circa 12 euro per azione. Da quel momento Unieuro è stata rilevata dal colosso francese FNAC del miliardario ceco Daniel Kretinsky.

A prescindere dalla storia di Unieuro e dal fatto che, come abbiamo già anticipato, non ha più tanto senso fare trading su questo titolo, ricordiamo che per investire in azioni di società quotate si possono comprare titoli reali ma è anche possibile speculare con strumenti derivati come i CFD che consentono di fare trading sia al rialzo che al ribasso senza possesso del sottostante.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.