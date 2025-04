Con un accordo imminente con la SEC, l’espansione del mercato degli ETF e una nuova apertura regolatoria, l’azienda Ripple e la crypto XRP si preparano a una nuova fase di crescita.



Ripple e SEC verso la chiusura della causa

Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha recentemente confermato durante un’intervista che l’azienda sta trattando una potenziale chiusura della storica causa con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche il pagamento del patteggiamento in XRP, una mossa simbolica e concreta che segnerebbe un’importante svolta normativa per la crypto.

Garlinghouse ha dichiarato: “Alla fine, la SEC riceverà 50 milioni di dollari. Anche il governo degli Stati Uniti riceverà 50 milioni. Abbiamo persino parlato di rendere disponibile quella somma in XRP.” Questa affermazione riflette un cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità USA, più propense ora a collaborare con aziende crypto, dopo anni di scontro diretto. L’accordo, ancora in attesa dell’approvazione finale da parte della SEC, potrebbe trasformarsi in un precedente fondamentale per tutto il settore.

Un nuovo scenario per XRP

Garlinghouse ha sottolineato che questo momento rappresenta un punto di svolta. Secondo il CEO, il contesto politico e regolatorio statunitense si è evoluto positivamente dopo la vittoria di Trump, offrendo ora “venti favorevoli” dove prima c’erano solo ostacoli. Il cambio di leadership alla SEC e alla Casa Bianca ha reso possibile un dialogo molto più costruttivo, nelle prossime settimane Paul Atkins assumerà il controllo della SEC ed ha già espresso di voler sostenere l’industria crypto.

Ripple aveva inizialmente accantonato 125 milioni di dollari per far fronte alla sanzione, ma l’accordo attuale ne prevede solo 100 milioni, permettendo all’azienda di liberare fondi per la crescita e l’innovazione. Questo rafforza la posizione di Ripple come player centrale nel futuro delle infrastrutture blockchain statunitensi.

Bitcoin verso i $200.000 ?

Oltre alla causa, Garlinghouse ha condiviso una visione ottimista sull’intero mercato crypto. In particolare, ha fatto una previsione audace sul prezzo del Bitcoin, dichiarando: “Non prevedo il prezzo di XRP, è troppo vicino a casa. Ma penso che 200.000 dollari per Bitcoin non siano irragionevoli.”

Il CEO attribuisce questa prospettiva all’aumento dell’adozione istituzionale e al nuovo atteggiamento regolatorio favorevole negli Stati Uniti.



Anche il fondatore della blockchain Cardano, Hoskinson, e il co-fondatore di Bitmex, Hayes, ritengono che Bitcoin possa raggiungere i 250.000 dollari per fine anno, spinto anche dalla prossima politica monetaria della FED (QE).

XXRP: debutto da record

Parallelamente, il settore degli ETF legati a XRP sta vivendo un momento di fermento. Il recente lancio del ETF futures Teucrium 2X Long Daily (XXRP) sulla borsa NYSE Arca ha registrato un volume di scambi di 5 milioni di dollari nel primo giorno, posizionandosi tra il top 5% dei nuovi ETF. Questo risultato supera di gran lunga il debutto dell’analogo ETF su Solana (SOLT), dimostrando un interesse crescente da parte degli investitori su Ripple.

Secondo l’analista di ETF Eric Balchunas, sebbene lontano dai volumi di debutto del Bitcoin ETF di BlackRock, pari a 1 miliardo di dollari, il risultato è notevole data la fase attuale del mercato che è predominata dall’incertezza.

La nuova frontiera dei wallet web3

Best Wallet si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più avanzate nel panorama dei wallet crypto, attirando oltre 11,7 milioni di dollari nella prevendita sul sito web ufficiale. Con oltre 500.000 utenti totali, di cui 250.000 attivi mensilmente, la piattaforma cresce a un ritmo del 50% al mese, offrendo un’esperienza evoluta rispetto ai wallet tradizionali.

Ciò che distingue Best Wallet è la sua tecnologia all’avanguardia, con un supporto per oltre 200 protocolli DeFi, 20 bridge cross-chain e un sistema di off-ramp che permette la conversione diretta in oltre 100 valute fiat, senza passare da un exchange. L’interfaccia user-friendly integra anche un token screening, per individuare progetti emergenti ad alto potenziale, tramite l’apposita funzione Upcoming Tokens, ed un aggregatore di staking per ottenere facilmente un reddito passivo sulle crypto detenute.

Il cuore dell’ecosistema è il token nativo $BEST, che offre benefici ancora più vantaggiosi ai suoi utenti. Detenere $BEST consente di avere accesso anticipato a nuovi progetti, ridurre le commissioni, cashback maggiorato e accedere a un rendimento annuo da staking del 129%.



Con ulteriori servizi in arrivo, come un DEX integrato e la Best Card in arrivo, $BEST diventa un token strategico a un costo competitivo di 0,02475 dollari, attirando l’interesse anche di analisti crypto come Matteo Afrasinei.



