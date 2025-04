XRP potrebbe essere pronto a salire del 1000% e diventare uno degli asset digitali più performanti del prossimo ciclo rialzista.



La Federal Reserve apre a Ripple

L’interesse per XRP è in forte crescita, grazie a una serie di sviluppi che potrebbero portare a un’impennata del prezzo fino a +1000%, con previsioni che lo vedono arrivare anche a 20 dollari per token. Dalle aperture della Federal Reserve all’adozione istituzionale in Asia, fino all’accordo ormai imminente con la SEC, Ripple sembra posizionarsi come protagonista assoluta nel prossimo bull market.

Una delle notizie più esplosive degli ultimi giorni è la possibilità che la Federal Reserve consenta alle banche statunitensi di utilizzare la blockchain sviluppata da Ripple per integrare la propria infrastruttura di pagamenti, inclusa l’adozione nel sistema FedNow. Analisti hanno segnalato documenti ufficiali in cui si menzionano piani d’integrazione con blockchain come quella di Ripple, alimentando speculazioni su un possibile utilizzo imminente.

Un’integrazione del genere non solo aumenterebbe la credibilità di Ripple sul mercato, ma potrebbe scatenare un rialzo parabolico del prezzo di XRP, al momento di 2,10 dollari. Alcuni analisti ipotizzano che la soglia dei 20 dollari potrebbe essere raggiunta rapidamente, spinta da una domanda istituzionale senza precedenti, grazie all’approvazione dei recenti ETF futures e prossimamente degli ETF spot . Davinci Jeremie, storico investitore di Bitcoin, ha previsto un target addirittura di 24 dollari entro la fine del 2025, sostenendo che “molti membri dell’amministrazione USA stanno spingendo per l’adozione di XRP.”

Accordo vicino con la SEC

Sebbene la lunga battaglia legale tra Ripple e la SEC sia praticamente conclusa, rimane da definire l’ultimo passaggio formale, ovvero l’accordo finale. La SEC ha chiesto una proroga di 60 giorni per presentare un rapporto conclusivo, probabilmente legato all’arrivo del nuovo presidente Paul Atkins. I mercati, che avevano già prezzato la fine del contenzioso, non hanno accolto bene il rinvio, ma la volatilità è rimasta contenuta.



Attualmente XRP si muove in una fase di lateralizzazione tra 2 dollari e 3 dollari, stabile da oltre quattro mesi. Tuttavia, questo consolidamento potrebbe essere il trampolino di lancio perfetto per un’esplosione al rialzo, soprattutto se si considera che solo pochi mesi fa il prezzo era ancora sotto 0,5 dollari.

Forte adozione istituzionale in Asia

Anche in Asia si registra una crescente attenzione verso XRP. HashKey Capital ha annunciato il lancio del primo tracker fund asiatico dedicato al token di Ripple, un prodotto finanziario destinato a investitori professionali. Ripple ha partecipato direttamente al finanziamento iniziale, a testimonianza del suo coinvolgimento attivo nella promozione dell’adozione istituzionale.



Il fondo potrebbe evolversi in un ETF vero e proprio, aprendo la strada a una maggiore liquidità e visibilità del token. Si tratta del terzo tracker fund di HashKey dopo quelli su Bitcoin ed Ethereum, ma è significativo che XRP sia stato scelto come successivo candidato, proprio per il suo ruolo centrale nei pagamenti cross-border.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.