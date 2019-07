Eclissi solare 2019, come vedere l’eclissi anche dall'Europa

Torna l'eclissi totale di sole ma sarà visibile dall'Italia? L'European Southern Observatory protagonista dal deserto di Atacama

E’ passato un secolo da quando un’eclissi permise agli astronomi di dimostrare che la teoria della Relatività Generale di Albert Einstein è esatta. Probabilmente oggi non permetterà alla scienza di compiere passi avanti così notevoli, ma di sicuro l’eclissi solare del 2019 ci darà la possibilità di scrutare un po’ meglio la nostra stella.



L’eclissi di sole è senza dubbio uno dei fenomeni più affascinanti e suggestivi cui si possa assistere. La luna andrà ad allinearsi perfettamente tra la terra e il sole, nascondendolo completamente alla vista ad eccezione della sua corona. Il sole così posizionato andrà a proiettare un cono d’ombra sul nostro pianeta, creando uno spettacolo senza eguali.



L’eclissi solare si verifica ogni 14 mesi circa, fanno sapere gli esperti dell’Eso. “Il tipo di eclissi e la sua durata dipendono dalla precisione dell’allineamento del Sole e della Luna rispetto alla Terra” spiegano gli astronomi. Un tempo l’eclissi solare causava sgomento, più che curiosità, ed era collegata a segnali divini, gravi presagi, mentre oggi, specie avendo la possibilità di prevedere l’evento con anni di anticipo, è un’ottima occasione di studio, o di mera contemplazione.

Come vedere l’eclissi di sole dall’Europa



A spiare i segreti del sole mentre andrà a nascondersi dietro la luna, chi con adeguati strumenti e chi ad occhio nudo, saranno soprattutto appassionati di astronomia e curiosi dal Sud America. Infatti l’eclissi solare del 2019 non sarà visibile dall’Europa, bensì da Cile, Argentina, Uruguay e da alcune aree dell’Oceano Pacifico.



In un certo qual modo però, l’Europa sarà protagonista di questa eclissi grazie ai telescopi su La Silla in Cile. Si tratta di una delle più belle località per osservare il cielo. Il telescopio dell’European Southern Observatory è situato su una montagna ad una altitudine di 2.400 metri nel bel mezzo del deserto cileno di Atacama, e viene spesso utilizzato dalla Nasa per simulare spedizioni su Marte.



Per vedere l’eclissi dall’Europa dovremmo collegarci su qualche sito che mostra lo spettacolo in diretta streaming. All’osservatorio di La Silla l’eclissi raggiungerà la sua totalità alle 16:40 di oggi, 2 luglio, quindi se consideriamo il fuso orario, dovremmo riuscire a vederla dall’Italia in streaming alle 22:40.