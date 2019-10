Offerte di lavoro con Glassdoor, come cercare lavoro e conoscere anche le recensioni delle aziende

Glassdoor "offre oltre 50 milioni fra recensioni, valutazioni, informazioni sugli stipendi e altro, il tutto condiviso dai dipendenti stessi"

Glassdoor è una delle più grandi piattaforme online che offrono un servizio di selezione del personale e accompagnano l'utente nella difficile missione che è la ricerca di un lavoro. Un sito di ricerca lavoro con un obiettivo chiaro: "offrire a chi è in cerca di un impiego una maggiore conoscenza delle opportunità professionali e degli ambienti di lavoro attraverso recensioni e informazioni condivise da coloro che conoscono di più un'azienda, ovvero i suoi dipendenti".

Glassdoor ad oggi vanta circa 67 milioni di visitatori unici al mese, ed offre siti specifici in 20 mercati mondiali. Stiamo parlando di un'azienda che offre un servizio di elevata qualità grazie ad un bagaglio di esperienza non indifferente accumulato nei suoi anni di attività, che oggi offre all'utente la possibilità di farsi un'idea più precisa di cosa sia in grado di offrire concretamente una determinata realtà dal punto di vista lavorativo.

"La piattaforma offre oltre 50 milioni fra recensioni, valutazioni, informazioni sugli stipendi e molti altri dettagli, il tutto condiviso dai dipendenti stessi" spiegano da Glassdoor "nessun'altra piattaforma di lavoro unisce la disponibilità di posizioni aperte con questo livello di dettaglio e informazioni su specifiche professioni e aziende".

Il servizio che si offre sul sito di Glassdoor permette all'utente di personalizzare le proprie ricerche di lavoro filtrando i risultati in base a titolo di studio, posizione, distanza, settore, dimensioni, valutazioni dell'azienda ed altri criteri ancora. E' anche possibile selezionare una funzione di notifiche che avvisa l'utente quando sono online offerte in linea con la ricerca cui è interessato.

"Siamo convinti che combinando informazioni sull'ambiente di lavoro, sulle politiche retributive e su molti altri aspetti importanti che riguardano un impiego, con le offerte professionali più aggiornate presenti sul mercato, siamo in grado di migliorare notevolmente il processo di ricerca e assunzione" ha spiegato John Lamphiere, vice presidente e Managing Director di Glassdoor EMEA.

"Sappiamo che quando le persone in cerca di lavoro sono più informate sull'impiego e sull'azienda, hanno anche probabilità più alte di incontrare le esigenze del datore di lavoro" ha aggiunto John Lamphiere "Glassdoor da semore attira un vasto pubblico globale. Grazie a questo nuovo impegno in Italia vogliamo rendere ancora più completa l'esperienza Glassdoor per le persone e le aziende in questo Paese".

Glassdoor offre un servizio gratuito

Quello offerto da Glassdoor è un servizio gratutio, ma per poterne usufruire è necessario completare la registrazione fornendo informazioni sul proprio posto di lavoro. "Questo modello aiuta a ridurre le probabilità di recensioni troppo positive o negative, incoraggiando invece valutazioni aziendali più neutre ed equilibrate. La valutazione media delle aziende su Glassdoor è di 3,4 su 5" fanno sapere dalla società.

Glassdoor, che da una parte si pone chiaramente l'obiettivo di aiutare l'utente nella ricerca di un lavoro, dall'altra "aiuta anche i datori di lavoro a selezionare e assumere candidati di qualità e ben informati". L'azienda attualmente collabora con oltre 16mila datori di lavoro, un numero questo costantemente in crescita e diversificato, e 200mila aziende che rispondono alle recensioni, pubblicano aggiornamenti aziendali e accedono agli analytics di base attraverso un account gratuito.

