Angela Merkel biografia. Età, altezza, figli, marito e carriera della cancelliera tedesca

Chi è Angela Merkel? La biografia della cancelliera tedesca, dal curriculum vitae alla brillante carriera politica

Angela Merkel è la cancelliera tedesca, ormai giunta al suo ultimo mandato dopo essere stata eletta per la quarta volta nel settembre del 2017. Ma chi è Angela Merkel, la donna che ha guidato la Germania per così tanti anni? Ecco come è diventata cancelliere per la prima volta, e soprattutto come ha iniziato la sua carriera politica e come ha costruito un consenso così solido intorno alla sua figura.

CONTO CORRENTE ZERO SPESE CON N26 — Carta Conto con IBAN Gratuita + Bonus fino a 150€ invitando i tuoi amici. 🔝 Ricevi la tua carta MASTERCARD, puoi accreditare lo stipendio e fare bonifici bancari in 19 valute. invitando i tuoi amici. 🔝 Ricevi la tua carta, puoi accreditare lo stipendio e fare bonifici bancari in 19 valute. Scopri tutte le caratteristiche sul sito ufficiale >>

Ma cominciamo proprio dall'inizio, e diamo un'occhiata alla biografia di Angela Merkel iniziando da data e luogo di nascita, per passare dalle informazioni che riguardano la sua famiglia, il marito, i figli a quelle che riguardano il suo percorso in politica e prima ancora il suo titolo di studio, il curriculum vitae e il suo apporto al mondo del lavoro, o della ricerca scientifica nel suo caso specifico.

Angela Merkel, biografia: dalla data di nascita al titolo di studio

Il nome completo della Merkel da nubile è Angela Dorothea Kasner, nata ad Amburgo in Germania il 17 luglio 1954. Il padre di Angela è Horst Kasner, nato il 6 agosto 1926 a Berlino-Pankov. Lui era un pastore luterano mentre la madre Herlind Jentsch era una insegnante di inglese e latino nelle scuole. Angela non è figlia unica, ha un fratello più piccolo che si chiama Marcus, nato il 7 luglio 1957 e una sorella maggiore, Irene, Nata il 19 agosto 1964.

Nel 1954 il padre di Angela diventa pastore della chiesa di Quitzow nel Brandeburgo e così si trasferisce lì con la sua famiglia. Angela cresce in una casa di campagna nella zona settentrionale d Berlino. Il suo approccio alla politica arriva presto, in quanto da giovane entra subito a far parte del movimento giovanile socialista Libera Gioventù, e diventa in poco tempo membro dell'amministrazione dell'Aghitrop, agitazione e propaganda.

Gli studi di Angela Merkel iniziano a Remplin, per continuare poi presso l'università della Lipsia dove studia fisica dal 1973 al 1978, e con l'Accademia di Scienze di Berlino dal 1978 al 1990. Consegue quindi il dottorato con una tesi sulla chimica quantistica e per diversi anni continua a operare nel settore della ricerca.

Angela Merkel: una brillante carriera politica

E' il 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, che Angela Merkel inizia ad interessarsi al nascente movimento Il Popolo siamo noi. Poi il 18 marzo del 1990, quando si tennero le prime elezioni libere, Angela Merkel fu nominata portavoce del governo della Repubblica democratica tedesca. Fu l'ultimo portavoce dello Stato nato dalla divisione della Germania in est e ovest.

Siamo qundi alla riunificazione della Germania, ed Angela Merkel viene eletta al Bundestag. Il suo partito si fonde con il CDU della Germania Ovest, e la Merkel ha il suo primo incarico all'interno dell'esecutivo diventando ministro per le donne e i giovani del terzo governo di Helmut Kohl.

Nel 1994 Angela Merkel viene nominata ministro per l'Ambiente e la sicurezza dei reattori, incarico che le diede una grande visibilità, permettendo al mondo di iniziare a conoscere le sue doti politiche. Infatti alla sconfitta di Helmut Kohl con le elezioni federali del 1998, Angela Merkel viene eletta segretaria generale del CDU.

In quel periodo però uno scandalo economico offuscò l'immagine del partito e la Merkel si allontanò da Helmut Kohl

E' il 10 aprile del 2000 quando Angela Merkel viene eletta presidente del suo partito, diventando la prima donna a ricoprire quel ruolo nel CDU. Molti Tedeschi vogliono che sia lei a sfidare il cancelliere uscente Gerard Schroeder nel 2002, ma il suo partito preferì candidare Admund Soiber che però fu sconfitto.

Angela Merkel si trova all'opposizione, ne è il leader, e inizia dalla camera bassa del Bundestag a proporre le sue battaglie. Il 30 maggio 2005 arriva finalmente il suo turno, ed Angela Merkel viene scelta come sfidante contro il cancelliere Schroeder ed è quindi il 2005 quando porta il suo partito alla vittoria con il 35,3% dei consensi, superando anche se di misura l'SPD che si ferma al 34,2%.

Il primo governo guidato da Angela Merkel inizia il 22 novembre 2005. La cancelliera Merkel si ricandida poi alle elezioni del 27 settembre 2009, e vince nuovamente dando vita al secondo governo Merkel. Il terzo governo sotto la sua guida inizia poi in seguito alla vittoria nelle elezioni federali del 2013. Il quarto ed ultimo mandato di Angela Merkel infine è arrivato solo due anni fa, nel settembre del 2017.

Una carriera politica decisamente notevole, ma che non le ha risparmiato innumerevoli critiche al suo operato. La linea politica seguita da Angela Merkel è stata ritenuta in più occasioni troppo rigida ed improntata sull'austerity, con rigidi paletti per i Paesi membri dell'Unione europeea, e riforme economiche anche drastiche imposte nel corso degli anni, come quella che precipitò la Grecia in una situazione drammatica pochi anni addietro.

Angela Merkel vita privata: età, altezza, figli, marito