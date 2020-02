San Valentino con Amazon e Amazon Prime, apre lo store ufficiale per la festa degli innamorati

Con l'arrivo della festa di San Valentino, Amazon apre lo store dedicato ai regali con due sezioni separate, per lui e per lei

Amazon, il sito per lo shopping online più gettonato al mondo, aveva già lanciato una iniziativa simile nel periodo natalizio, ed ora bissa con San Valentino lanciando uno store dedicato alla festa degli innamorati.

⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, trading in sicurezza e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>

Lo store di Amazon per San Valentino apre in vista della festa degli innamorati che come sappiamo cade ogni anno il 14 febbraio. Il colosso di Seattle ha deciso per questa occasione di proporre agli utenti uno store specifico per i regali di San Valentino, e questo sarà diviso in due sezioni, una per lui ed una per lei, facilitando così la già ardua missioine della scelta dei regali.

Come entrare nello store San Valentino di Amazon

Entrare nel negozio di San Valentino di Amazon è facile. Una volta effettuato l'accesso al sito tramite le credenziali del proprio account amazon, basta scorrere la home page verso il basso, e a destra troviamo un riquadro che riporta proprio la dicitura: "Negozio di San Valentino", bisogna cliccare lì e siamo dentro.

La prima pagina del negozio presenta le due diciture: "Per lui" e "Per lei". Prima di selezionare una delle due voci potrete scorrere verso il basso per visualizzare una serie di articoli per ambo i sessi, e farvi magari un'idea di quali sono le scelte suggerite da Amazon ai prezzi più convenienti.

Cliccando su "Per lui" potrete iniziare a visualizzare gli articoli che amazon consiglia come regalo di San Valentino da fare al vostro lui, viceversa cliccando su "per lei" vedrete un vasto assortimento di articoli da donna.

La scelta, come è facile immaginare è molto ampia nello store di San Valentino di Amazon, si va dai gadget divertenti, a capi di intimo, scarpe in generale, gioielli oppure orologi, ma anche pantofole, pigiami, cuscini, ma anche dvd, libri e persino articoli per la casa.

Il consiglio comunque è quello di accertarsi di scegliere articoli Prime, magari inserendo il filtro, così da non rischiare che il regalo arrivi dopo il 14 febbraio, quando San Valentino sarà già passato.