Trading Online: José Mourinho nuovo ambasciatore globale di XTB

Il broker Forex e CFD XTB ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership con l'allenatore José Mourinho

Calcio e Forex/CFD Trading sempre più vicini. All'elenco delle numerose sponsorizzazioni tra squadre di calcio di primo piano italiane e non e alcuni tra i migliori broker Forex e CFD, si aggiunge da oggi una partnership di prestigio che vede protagonista il noto broker XTB.

E' stato lo stesso intermediario ad annunciare di aver sottoscritto un accordo di partnership con uno dei volti più noti del calcio: l'allenatore (ex Inter FC) José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato nominato nuovo ambasciatore globale di XTB.

Un testimonial di prestigio, quindi, per uno dei broker più affidabile presenti sul mercato del trading online. In base all'accordo che è stato siglato tra le parti, Mourinho sarà l'ambasciatore globale di XTB per i prossimi due anni.

Per chi non conoscesse il celebre mister portoghese dal carattere decisamente temprato, ricordo solo che José Mourinho può vantare una serie di primati entrati nella storia. Il mister è stato tra i pochi allenatori ad aver vinto un titolo nazionale in ben quattro nazioni diverse vale a dire Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna. Ma i primati del mister portoghese non si fermano qui. Mourinho è tra i tre allenatori ad aver vinto due volte la UEFA Champions League con due club differenti. Insomma a caratterizzare la carriera di José Mourinho non ci sono stati solo successi in campo ma anche record entrati negli annali del calcio.

Omar Arnaout, CEO di XTB, ha affermato che José Mourinho non è solo un uomo straordinario ma rappresentra anche il "simbolo di un manager che ha costruito il suo successo sia sulla strategia che su una mentalità vincente". Secondo il numero uno del broker, la storia dell'allenatore portoghese si sposa alla perfezione con valori e strategia del brand XTB (qui la demo ufficiale per imparare a fare CFD Trading).

Arnaout ha poi affermato che il mister e XTB condividono lo stesso desiderio di ottenere ciò che si vuole e che si ama. "Poiché José aiuta il suo team a diventare il migliore al mondo, vogliamo aiutare i nostri clienti a diventare investitori ancora migliori con XTB, fornendo il massimo livello di servizio e tecnologia" ha poi concluso il numero uno del broker.

Dal canto suo José Mourinho si è detto lieto di essere diventato ambasciatore XTB per i prossimi 2 anni, rivelando che nelle sue conversazioni con il broker è stato immediatamente chiaro che i valori di entrambi sono gli stessi ossia "passione, professionalità, cura e amore genuino per quello che facciamo". Detto questo il mister si è detto molto contento di "lavorare con il fantastico team di XTB" e di condividere le sue esperienze con gli "oltre 200.000 trader in tutto il mondo".

Infine lo slogan: "Se vuoi fare trading, fai come me, scegli XTB" che il mister ripete nel video di lancio della campagna.

L'accordo di partnership tra José Mourinho e XTB è l'atto iniziale della nuova campagna di branding globale del broker titolata "Diventa come José" quasi a sottolineare la convergenza di valori tra il prestigioso allenatore e il mister.

Dal punto di vista del concept, la sinergia si basa sul concetto di somiglianza tra le sfide che vengono affrontate ogni giorni dagli investitori e quelle che è chiamato ad affrontare un manager di calcio. Buona strategia, da sviluppare anche grazie al conto demo XTB (qui il link ufficiale), volontà di imparare dal fallimento e desiderio di vincere rappreentano i principali capisaldi in grado di aprire la strada al successso sia nella finanza che nel mondo del calcio.