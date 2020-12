Trading online: inizia domani 3 dicembre la Turbo24 Trading Room di IG Italia

Il broker IG inaugura domani la Turbo24 Trading Room, iniziativa esclusiva dedicata a chi fa trading in real time

IG Italia ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai trader. Avrà infatti inizio domani 3 dicembre 2020, la Turbo24 Trading Room, un evento che si rivolge espressamente al mondo del trading real time. L'appuntamento accompagnerà i trader fino all'estate 2021. Turbo24 Trading Room, quindi, non va inteso come un singolo appuntamento settimanale ma bensì come un calendario di eventi che terranno compagnia ai trader ogni settimana da domani fino l'estate.

Lanciado questa iniziativa, il broker IG (leggi qui la recensione e le opinioni) conferma di essere molto attento alla formazione e allo sviluppo delle conoscenze dei trader.

Ogni giovedì alle 17,30, tutti i soggetti interessati alla formazione trading live, non dovranno fare altro che collegarsi per assistere a sessioni di live trading con i certificati Turbo24 di IG (scopri qui cosa sono) tenute da trader professionisti del calibro di Antonio Cioli Puviani, Pietro Di Lorenzo e Arduino Schenato.

Maggiori informazioni su programmi settimali e modalità di collegamento sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ig.com/it/turbo24-trading-room

A chi si rivolge la Turbo24 Trading Room? Come messo in evidenza della stessa IG Italia, l'appuntamento è rivolto a tutti quegli investitori che sono alla ricerca di investimento ma anche di occasioni sui mercati. Partecipando alla Turbo24 Trading Room sarà possibile osservare da vicino le mosse dei professionisti del settore e prendere spunto dalle loro strategie operative. Eventualmente poi è anche possibile sfruttare le nuove conoscenze acquisite per fare trading online (qui la guida per iniziare da zero).

A tal riguardo va ricordato che IG offre la demo gratuita per imparare a comprare e vendere CFD su tanti mercati diversi senza correre il rischio di perdere soldi reali.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Una caratteristica importante dalla Turbo24 Trading Room è la possibilità che IG Italia riconosce a tutti i partecipanti di interagire direttamente con i relatori. A voce o attraverso messaggio, ogni trader partecipante potrà rivolgere domande specifiche ai relatori sia per soddisfare la propria curiosità che per avere a disposizione in tempo reale informazioni che potrebbero essere molto utili per chiarire dubbi sulle strategie trading da seguire (qui il sito ufficiale IG).

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, commentando la notizia dell'avvio della Turbo24 Trading Room ha affermato che l'iniziativa conferma l'impegno forte e costante di IG Italia verso i propri clienti al fine di garantire un servizio di formazione gratuito rivolto alle loro esigenze. La Turbo24 Trading Room, ha poi aggiunto De Cillis, rappresenterà un "appuntamento fisso che accompagnerà i trader per i prossimi mesi e darà loro la possibilità di interagire live con noti professionisti del settore, per un’esperienza sul campo altamente formativa".