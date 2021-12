Stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e da lunedì altre 3 Regioni in zona gialla, ecco quali

Draghi ha deciso per la proroga dello stato di emergenza oltre i limiti previsti dalla legge, intanto aumentano i ricoveri e sempre più Regioni passano in zona gialla

Ad offrire lo spunto per l'ennesima proroga dello stato di emergenza è la variante Omicron, e nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri convocato dal premier Mario Draghi sarà chiamato a prendere una decisione.

Nelle scorse ore in realtà è già trapelata la notizia che il presidente del Consiglio ha già deciso di protrarre lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, quindi ben oltre il limite massimo previsto dalla legge di 24 mesi.

Una proroga di ulteriori 3 mesi che fa slittare la scadenza dello stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, superando di ben due mesi il limite massimo che si raggiunge al 31 gennaio.

Il premier aveva già fatto sapere che la decisione sull'eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza sarebbe arrivata solo in seguito rispetto all'introduzione del Super Green Pass, anche per valutare gli eventuali effetti sull'andamento del contagio che le novità introdotte avrebbero prodotto.

Tuttavia di effetti se ne vedono ben pochi, se non altro sotto l'aspetto della diffusione del virus. Ma visto l'assist offerto dall'arrivo della nuova variante al governo non restava che rompere gli indugi, e invece di attendere il 21-22 dicembre ha già optato per l'ennesimo rinnovo.

Aumentano i ricoveri, altre tre Regioni in zona gialla

Da questa settimana alla provincia autonoma di Bolzano e al Friuli Venezia Giulia in zona gialla si aggiunge anche la Calabria, che con un'incidenza di nuovi casi di 135 per 100 mila abitanti ha già superato le soglie stabilite per il passaggio alla fascia di rischio successiva sia nei reparti di terapia intensiva che nei reparti ordinari.

A partire da lunedì però ci saranno altre tre Regioni in zona gialla, salvo colpi di scena, alle quali potrebbero anche aggiungersi ulteriori Regioni se nei prossimi giorni la situazione peggiorerà troppo rapidamente.

Le Regioni per le quali il passaggio in zona gialla da lunedì 20 dicembre è quasi matematicamente certo sono il Veneto, la Liguria e la provincia autonoma di Trento.