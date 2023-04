L’app IO potrebbe diventare un’importante risorsa digitale per la gestione di documenti personali come la patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale. Ecco come cambierà!

L’applicazione sviluppata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze porterà a una trasformazione nel rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione.

Patente, tessera sanitaria e tessera elettorale: l’app IO permetterà di accedere in modo rapido ed efficiente ai tre importanti documenti semplificando la vita dei cittadini.

Quali saranno i cambiamenti dell’app IO?

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti, ha annunciato l’ingresso della patente, della tessera sanitaria e della tessera elettorale nell’app IO entro la fine dell’anno.

Questa misura si inserisce nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica amministrazione prevista dal Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) e si allinea agli obiettivi dell’UE. Quali saranno i cambiamenti dell’app IO?

Patente – L’applicazione permette di avere la propria patente di guida sempre a portata di mano . Grazie a questa funzionalità, quindi, sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla patente, come la data di scadenza, i veicoli autorizzati, le sanzioni comminate e tanto altro ancora. Inoltre permetterà di effettuare il rinnovo della patente direttamente dal proprio smartphone.

– L’applicazione permette di avere la . Grazie a questa funzionalità, quindi, sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla patente, come la data di scadenza, i veicoli autorizzati, le sanzioni comminate e tanto altro ancora. Inoltre permetterà di effettuare il rinnovo della patente direttamente dal proprio smartphone. Tessera sanitaria – Questa funzionalità è particolarmente utile in caso di necessità, ad esempio durante una visita medica o in farmacia . L’app consente di visualizzare i propri dati sanitari, come le prescrizioni, le prestazioni sanitarie effettuate e le cartelle cliniche.

– Questa funzionalità è particolarmente utile in caso di necessità, ad esempio . L’app consente di visualizzare i propri dati sanitari, come le prescrizioni, le prestazioni sanitarie effettuate e le cartelle cliniche. Tessera elettorale – L’app permette di avere la propria tessera elettorale direttamente sul proprio smartphone, senza la necessità della copia cartacea. In questo modo sarà possibile accedere alle informazioni relative alle elezioni, come le date delle votazioni, i seggi elettorali e tanto altro ancora. Oltre a questo consentirà di verificare se si è iscritti correttamente nelle liste elettorali e di richiedere la modifica dei propri dati.

Le ultime novità dell’app IO

Oltre alla possibilità di avere a disposizione patente, tessera sanitaria e tessera elettorale, l’app IO porterà con sé ulteriori novità.

Notifiche PagoPa e fascicolo sanitario – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto all’interno dell’ app Io le notifiche digitali di PagoPa (che porteranno alla progressiva digitalizzazione delle comunicazioni a valore legale tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini) e l’ecosistema dei dati sanitari del Fascicolo sanitario elettronico ( che sarà supportato dall’85% dei medici di medicina generale entro la fine del 2025 e prevedrà il coinvolgimento delle Regioni alla fine del 2026).

– Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto all’interno dell’ (che porteranno alla progressiva digitalizzazione delle comunicazioni a valore legale tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini) e ( che sarà supportato dall’85% dei medici di medicina generale entro la fine del 2025 e prevedrà il coinvolgimento delle Regioni alla fine del 2026). Mobility as a Service – Questo progetto consentirà ai cittadini di 13 centri abitati di accedere a servizi di trasporto multimodali attraverso piattaforme digitali .

– Questo progetto consentirà ai cittadini di . Identità digitali – Il governo intende razionalizzare l’intero ecosistema delle identità digitali, valorizzando anche quanto già creato, come gli Id provider Spid. Per questo verranno prorogate e rinnovate le convenzioni con gli Id provider Spid.

