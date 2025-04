AWS e Cloudflare - BorsaInside.com

Sulla rete globale di edge computing di Cloudflare (NET) è costruita una suite di prodotti pensata per gli sviluppatori software. Le funzioni serverless possono essere eseguite su Workers, i siti web possono essere ospitati su Pages, un database completo può essere implementato tramite D1, e sistemi basati su eventi possono essere costruiti con Queues.

Più di recente, Cloudflare ha lanciato diversi prodotti focalizzati sull’intelligenza artificiale, portando un’inferenza AI ultra-rapida all’interno della sua piattaforma per sviluppatori.

Sebbene sia possibile costruire applicazioni complete utilizzando la piattaforma di sviluppo di Cloudflare, è sempre mancata la possibilità di distribuire applicazioni di terze parti arbitrarie.

Uno sviluppatore potrebbe avere bisogno di implementare un sistema di gestione dei contenuti, un sistema di autenticazione o altri componenti software. Cloudflare Workers è ottimo per eseguire frammenti di codice JavaScript o Python, ma non riesce a gestire una vasta gamma di casi d’uso.

Cloudflare introduce finalmente i Container nella sua piattaforma per sviluppatori

A giugno, Cloudflare lancerà in open beta il suo nuovo prodotto chiamato Containers. Un container è fondamentalmente un pacchetto semplificato che include il codice di un’applicazione e tutte le sue dipendenze, permettendo così di distribuire un’app in qualsiasi ambiente di calcolo in modo rapido, semplice e standardizzato.

Contenitori leggeri e standardizzati

Inclusione automatica di tutte le dipendenze

Distribuzione rapida su qualsiasi ambiente

Con i Cloudflare Containers, praticamente qualsiasi applicazione che oggi può essere distribuita su provider cloud tradizionali come Amazon Web Services (AWS) potrà essere distribuita anche su Cloudflare. Questo attualmente non è possibile, e rappresenta uno dei principali limiti della piattaforma di sviluppo di Cloudflare.

Cloudflare prevede di integrare profondamente i Containers con Workers, consentendo un’ampia varietà di utilizzi. I container potranno essere attivati o disattivati automaticamente in base alle azioni degli utenti, mentre Workers potrà indirizzare il traffico verso i container e gestire la scalabilità aumentando o diminuendo il numero di istanze.

Un semplice script Workers può sostituire configurazioni complesse che solitamente sono necessarie in altri ambienti di container.

Attivazione dinamica dei container

Scalabilità automatica tramite Workers

Codice semplificato rispetto ad altri ambienti

I Cloudflare Containers saranno particolarmente attraenti per le aziende che hanno esigenze di calcolo altamente variabili. Il prezzo si basa su memoria, CPU e uso del disco per secondo, e i container possono essere messi in pausa quando non sono attivi. Possono essere attivati per gestire picchi di traffico e poi disattivati quando il traffico diminuisce, con una logica di scalabilità configurabile tramite codice Workers.

Acquisire nuovi carichi di lavoro

Cloudflare ha quasi 240.000 clienti paganti, tra cui il 35% delle aziende Fortune 500. Per qualsiasi cliente che già utilizza alcuni servizi per sviluppatori di Cloudflare, il lancio dei Containers rappresenta l’occasione per trasferire i propri carichi di lavoro dai cloud tradizionali alla piattaforma Cloudflare.

Oltre 240.000 clienti paganti

Adozione diffusa tra le Fortune 500

Possibilità di migrare workload esistenti su Cloudflare

Per le aziende che faticano a contenere i costi del cloud computing su AWS, i Cloudflare Containers rendono la piattaforma una valida alternativa, in particolare per i carichi di lavoro più flessibili. Da notare che Cloudflare tende a far pagare molto meno per la banda rispetto ai provider cloud tradizionali. Per alcuni clienti AWS, Cloudflare potrebbe risultare decisamente più economico.

Per le start-up che non si sono ancora vincolate a un provider cloud, i Containers di Cloudflare rendono l’azienda un’opzione da considerare. Il modello di prezzo basato sull’utilizzo, senza bisogno di riservare capacità in anticipo, potrebbe essere molto attraente per chi cerca di scalare rapidamente ottimizzando le risorse disponibili.

Nessun costo fisso o capacità riservata

Pricing flessibile per chi scala rapidamente

Alternativa concreta per start-up in fase di crescita

Cloudflare ha ancora lavoro da fare prima di completare l’introduzione in open beta dei Containers a giugno e prepararsi al lancio ufficiale. Una volta usciti dalla fase beta, i Containers renderanno la piattaforma per sviluppatori di Cloudflare una vera alternativa per tutti quei carichi di lavoro che in passato non era possibile gestire sulla rete dell’azienda.

