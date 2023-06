Come farsi pagare per adottare un cane, in pochi sanno che esiste questa possibilità

Un’innovativa rivoluzione sta per sconvolgere il panorama dei canili italiani: ora si può ottenere un compenso per adottare un cane, un’incredibile svolta che promette di svuotare i canili e arricchire gli italiani non solo emotivamente, ma anche finanziariamente.

I cani sono indiscutibilmente i migliori amici dell’uomo e sono tra gli animali domestici più diffusi in Italia grazie al loro temperamento gioioso e alla loro inestimabile compagnia.

L’adozione di un cane da un canile non solo offre una casa amorevole a un animale sfortunato, ma rappresenta anche un’esperienza gratificante per la famiglia che decide di accoglierlo, prendendosi cura di un affettuoso amico a quattro zampe bisognoso di affetto.

A differenza degli allevamenti, dove i cani vengono venduti a costi elevati, nei canili è possibile salvare cani bisognosi senza dover pagare nulla. Tuttavia, molti di questi cani richiedono cure speciali, diete specifiche o trattamenti costosi, circostanze che spesso scoraggiano le famiglie che già faticano a far quadrare i conti a fine mese.

Cosa sono e come funzionano gli incentivi per l’adozione di un cane

Al fine di incentivare le adozioni e trovare il maggior numero possibile di case per i cani, il Comune di Monte Compatri, in collaborazione con l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), ha lanciato un meritevole progetto per facilitare l’adozione dei cani ospiti dei canili.

Questa iniziativa mira principalmente a promuovere l’affido di cani di taglia grande che abbiano trascorso almeno 5 anni in canile, riservandoli però esclusivamente a persone affidabili che si sottoporranno a controlli periodici sulla salute dell’animale. È un’opportunità per dare una nuova vita a questi cani che spesso vengono trascurati e ignorati.

Il processo di adozione richiede che le famiglie interessate svolgano una serie di incontri presso il canile, allo scopo di stabilire un contatto con gli animali. Questo periodo iniziale permette di conoscere meglio il cane e valutare se c’è una compatibilità reciproca.

È un passo importante per garantire un ambiente felice e sano per l’animale e per assicurarsi che la famiglia si senta pronta ad assumersi la responsabilità di prendersene cura.

Per garantire il benessere degli animali adottati, le famiglie che decidono di accogliere un cane da un canile dovranno accettare controlli periodici da parte delle autorità competenti, come l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o i Vigili Urbani.

Questi controlli hanno lo scopo di verificare le condizioni in cui viene tenuto il cane e assicurarsi che si trovi in buona salute e felice nel suo nuovo ambiente domestico. È un ulteriore passo verso l’adozione responsabile e dimostra l’impegno delle autorità nel garantire il benessere degli animali domestici.

Ciò che rende questo progetto ancora più speciale è che tutte le spese sostenute per il mantenimento del cane saranno rimborsate, previa presentazione di fatture o scontrini. Questo significa che le spese relative a trattamenti antiparassitari, alimentazione e altre necessità saranno coperte dai contributi.

In questo modo, il Comune di Monte Compatri assicura che l’adozione di un cane da un canile non diventi un peso finanziario per la famiglia adottante, incoraggiando così l’adozione responsabile.

Questa straordinaria iniziativa rappresenta una soluzione vincente per tutti: i cani abbandonati trovano finalmente una casa amorevole, le famiglie si arricchiscono di un affettuoso compagno e il Comune si impegna a migliorare il benessere degli animali e a ridurre il sovraffollamento nei canili.

È un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa portare a un cambiamento positivo nella società, promuovendo l’amore e il rispetto per gli animali. Svuotare i canili diventa un obiettivo realizzabile, che migliorerà la vita di molti cani e delle famiglie che li accoglieranno a braccia aperte.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!