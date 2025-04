Canale YouTube EightCap Italia - BorsaInside.com

Il broker Eightcap ha annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo canale YouTube interamente in lingua italiana. Si tratta di un progetto che unisce formazione di qualità e analisi di mercato professionale. Pensato per rispondere alla crescente domanda di contenuti chiari e accessibili nel mondo del trading da parte dei trader italiani, Eightcap Italia, questo il nome del canale per come lo si può trovare su Youtube (qui la pagina ufficiale) può si avvale di uno speaker molto noto tra i trader italiani: quel Giancarlo Prisco, alias The Lupo’s Way, capace di tenere incollati per ore gli spettatori grazie al suo stile appassionato ma anche molto competente.

Eightcap Italia è un canale pensato per il pubblico italiano

Uno dei limiti al mercato del trading in Italia è rappresentato dal fatto che le analisi di trading avanzate si possano trovare solo in inglese. Ciò, di fatto, esclude o comunque scoraggia gli investitori che hanno una conoscenza basica della lingua anglosassone. Ecco perchè di un canale come quello lanciato da Eightcap Italia e interamente in italiano si sentiva davvero il bisogno.

Il nuovo spazio video del broker nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per trader italiani, principianti e professionisti, che cercano aggiornamenti affidabili e strumenti di approfondimento in lingua madre. Il canale è già attivo da inizio mese e si inserisce in una più ampia strategia di espansione nel mercato italiano, considerato tra i più vivaci e promettenti in Europa.

Ricordiamo che, proprio nell’ambito di questa strategia, il broker australiano con licenza CySec e autorizzazione Consob, già nelle scorse settimane aveva inserito anche le 40 azioni italiane del Ftse Mib, oltre che lo stesso indice di riferimento, nella sua proposta di asset negoziabili tramite CFD. Uno sviluppo che era stato salutato con favore dai trader italiani anche perchè Eighcap è celebre su tutti i mercati dove è presente per le sue commissioni molto competitive rispetto alla concorrenza.

Giancarlo Prisco alla guida del canale YouTube EightCap Italia

A guidare il progetto del canale YouTube EighCap Italia sarà il brand ambassador Giancarlo Prisco, analista ed esperto di lunga data nel settore dei mercati finanziari. The Lupo’s Way, come è conosciuto negli ambienti di trading, pubblica già da alcuni giorni contenuti che spaziano dall’analisi tecnica all’analisi fondamentale, utilizzando la piattaforma Eightcap per esempi pratici e operativi. L’approccio di Prisco garantisce professionalità, chiarezza e concretezza, con un taglio didattico ideale per la community italiana.

Ogni video ha una durata di una mezzora e ha subito il merito di andare al punto della questione senza tanti giri di parole proprio come è da sempre nello stile di Giancarlo Prisco. Giusto per fare un esempio, il video a commento del recente sell-off dei mercati globali era titolato “Trump continua a creare il caos nei mercati” e al suo interno venivano affrontate tutte una serie di tematiche calde in modo assolutamente originario: dagli obiettivi reali della politica di Trump sul fronte deficit, Treasury e stimolo fiscale a cosa attendersi dalla Federal Reserve in tema di tassi d’interesse fino all’analisi tecnica dettagliata di S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX, FTSE Mib, Hang Seng.

Una curiosità: Giancarlo Prisco è uno dei pochissimi analisti a sostenere che Trump sa esattamente cosa sta facendo con i dazi. Questa tesi era stata già evidenziata da Prisco nel corso di un suo apprezzatissimo intervento al recente Investing Napoli 2025.

Cosa offre il nuovo canale di Eightcap Italia

Ma torniamo al canale di Eightcap Italia su YouTube. Al di là della presenza live di Giancarlo Prisco (che, da sola, vale la sottoscrizione), quali sono le ragioni più pratiche per iscriversi? Insomma cosa può trovare su questo canale un trader che preferisce le analisi in lingua madre ai video spesso incomprensibili in inglese?

Un bel pò di cose:

analisi giornaliere e settimanali dei mercati finanziari

dei mercati finanziari approfondimenti semplici ma completi , per ogni livello di esperienza

, per ogni livello di esperienza esempi pratici con l’utilizzo della piattaforma Eightcap

Tutto con la garanzia di un linguaggio chiaro che è espressamente pensato per il pubblico italiano!

Il canale di Eightcap Italia è un’occasione da non perdere per i trader italiani

Con questa iniziativa, Eightcap si propone di diventare un punto di riferimento nell’educazione finanziaria italiana, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti puntuali per affrontare i mercati con maggiore consapevolezza. Il broker è appena all’inizio del suo piano di sviluppo nel nostro Paese ma all’estero vanta già un consolidato apprezzamento grazie alle condizioni molto competitive e ai tanti servizi esclusivi proposti a partire dalla possibilità di scegliere tra due diversi tipi di conto tra cui quello Raw che è l’ideale per i CFD su forex e per i trader più esperti. Con il conto Raw di Eightcap gli spread partono da 0,1 pip con un deposito minimo di €100 e una dimensione di trade minima di 0,01 (a seconda dello strumento).

Ci sono poi tutta una serie di strumenti esclusivi a disposizione dell’attività di trading come Capitalise.ai, piattaforma per il trading automatizzato senza codifica, e FlashTrader che consente di inserire modo automatico ordini stop e target.

Ora, a rendere ancora più interessante la proposta, arriva il canale Youtube in italiano con Giancarlo Prisco. La crescita continua!

