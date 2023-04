I panini di McDonald’s non saranno più gli stessi: cosa e quando cambia tutto

McDonald’s ha affermato di star preparando una serie di miglioramenti per i suoi hamburger più iconici. Di fatti, il colosso dei fast food ha annunciato questa settimana l’introduzione di “piccoli ma gustosi miglioramenti” per il Big Mac, il McDouble, il cheeseburger, il double cheeseburger e l’hamburger.

Sebbene gli ingredienti di tutti gli hamburger rimarranno in gran parte gli stessi – afferma McDonald’s – le modifiche alla preparazione dei panini miglioreranno la qualità del prodotto finito. Ma come?

Per il momento, abbiamo anche alcuni dettagli, introdotte dal fatto che McDonald’s promette che i suoi panini saranno più “morbidi” e più “soffici” rispetto alle offerte attuali. Il processo di grigliatura verrà infatti modificato per ottenere una migliore scottatura su ogni lato dell’hamburger e la catena sembra essere altresì intenzionata ad apportare altre modifiche non meglio specificate al processo di assemblaggio degli hamburger “per ottenere un formaggio più caldo e più fuso“.

Ancora, invece di aggiungere la cipolla bianca tagliata a dadini a ogni hamburger dopo che è stato tolto dalla griglia, McDonald’s vuole aggiungerla alle polpette mentre sono ancora in cottura. La catena afferma che in questo modo si otterrà un “sapore più succoso e caramellato” rispetto al metodo standard.

Il Big Mac, invece, riceverà una maggiore quantità della sua salsa, una combinazione esclusiva di maionese, senape, salsa, aceto e condimento. Gli hamburger nuovi e migliorati sono già in vendita nei mercati McDonald’s della costa occidentale degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, Seattle, Las Vegas e Denver, e a livello internazionale in Australia, Canada e Belgio.

Ciò premesso, l’annuncio di McDonald’s non menziona se i miglioramenti sono anche accompagnati da variazioni di prezzo. La compagnia ha invece confermato che i panini saranno disponibili in tutti i fast food degli Stati Uniti (e, immaginiamo, anche a livello internazionale) entro il 2024.

