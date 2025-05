iPhone pieghevole - Borsainside.com

Apple si prepara a rivoluzionare il settore degli smartphone pieghevoli, puntando tutto sulla qualità costruttiva e su un’esperienza d’uso superiore rispetto ai competitor. Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, il primo iPhone pieghevole offrirà due vantaggi chiave: un display senza piega visibile e una cerniera più robusta rispetto a quella di dispositivi di Samsung, Oppo, Xiaomi e Huawei.

Display da 7.8 pollici senza piega visibile

Una delle principali sfide che Apple sta affrontando è quella di eliminare la piega centrale dello schermo, una caratteristica finora inevitabile nei dispositivi pieghevoli. L’azienda mira a ottenere un display seamless, cioè senza interruzioni o riflessi distorti, garantendo una visione uniforme in ogni angolazione. Il pannello interno sarà di 7.8 pollici, con una risoluzione e una qualità visiva tali da far dimenticare l’idea stessa di un display piegato.

Cerniera in titanio e acciaio: la più resistente della categoria?

Il secondo punto di forza sarà la cerniera, progettata per superare la concorrenza non solo in termini di resistenza, ma anche di precisione meccanica. Sebbene Apple non abbia svelato i dettagli tecnici completi, è trapelato che la struttura sarà composta da una lega di acciaio inossidabile e titanio, materiali già utilizzati in prodotti premium come Apple Watch Ultra. Questa soluzione dovrebbe garantire un’apertura fluida, silenziosa e duratura nel tempo.

Altri dettagli: schermo esterno, Touch ID e batteria ad alta densità

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il dispositivo avrà anche un display esterno da 5.5 pollici, perfetto per l’utilizzo rapido senza dover aprire il telefono. A differenza dei modelli attuali, Apple potrebbe optare per Touch ID nel tasto di accensione, rinunciando temporaneamente al Face ID per motivi di ingombro e affidabilità nei pieghevoli. La batteria sarà ad alta densità, necessaria per alimentare due schermi e garantire comunque un’autonomia soddisfacente.

Dimensioni e uscita prevista

Il dispositivo dovrebbe avere uno spessore di 4.5 mm da aperto e tra 9 e 9.5 mm da chiuso, mantenendo una linea sottile e compatta. La prima generazione è attesa tra il 2026 e il 2027, ma Apple è già al lavoro sulla seconda generazione, che potrebbe introdurre ulteriori miglioramenti tecnologici al display e alla cerniera.

Con questa strategia, Apple non intende essere la prima a lanciare un pieghevole, ma punta a essere la prima a farlo davvero bene. Il tempo dirà se ci riuscirà.

