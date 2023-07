IT-Alert, un’app “messa di nascosto nei nostri smartphone”: come si trova e come si disinstalla

Il sistema IT-Alert, che funziona attraverso una app per dispositivi mobili, ha suscitato molte polemiche e dibattiti sul web, poiché alcuni utenti hanno denunciato di essere spiati senza il loro consenso attraverso i loro smartphone. Ma vediamo come funziona nel dettaglio la app IT-Alert, spiegando come trovarla e disinstallarla, e quali sono esattamente le preoccupazioni riguardanti la privacy dei cittadini.

IT-Alert: La funzione di allarme pubblico

IT-Alert è un’app che è stata sperimentata inizialmente in Toscana e ora è oggetto di una nuova fase di test in Sicilia e Sardegna. Questo sistema è progettato per fungere da meccanismo di allarme pubblico, inviando notifiche di avviso agli smartphone presenti sull’isola in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti.

Secondo Quotidiano.net, queste notifiche sono accompagnate da un suono distintivo che si differenzia dalle normali suonerie. Il dichiarato intento è di fornire un avviso rapido e diffuso a tutti i cittadini in caso di situazioni di rischio, come il crollo di una diga, un terremoto, un maremoto o un incidente in una struttura nucleare.

Quali sono le preoccupazioni sulla privacy e come disinstallare la app

Tuttavia, non tutti hanno accolto con favore questa nuova funzionalità, soprattutto a causa delle preoccupazioni sulla violazione della privacy. Alcuni utenti temono che IT-Alert possa essere utilizzato per analizzare la posizione e le attività individuali dei cittadini. Queste preoccupazioni sollevano interrogativi sul modo in cui vengono raccolti e utilizzati i dati personali all’interno del sistema.

Durante questa fase di sperimentazione, il Dipartimento della Protezione Civile è responsabile della gestione del sistema IT-Alert, compreso l’invio di messaggi di test. Successivamente, il sistema verrà implementato da tutte le componenti del Servizio nazionale.

La peculiarità di IT-Alert risiede nel fatto che non è necessario scaricare un’app dedicata per ricevere le notifiche. Ogni dispositivo collegato alle reti degli operatori di telefonia mobile può ricevere il messaggio tramite la tecnologia cell-broadcast. Tuttavia, è importante sottolineare che la partecipazione al test non è facoltativa.

Gli utenti hanno la possibilità di disattivare IT-Alert accedendo al sottomenù “notifiche” dei propri smartphone e disattivando la ricezione degli avvisi di emergenza spostando l’apposita barra su “off”.

IT-Alert rappresenta quindi un sistema di allarme pubblico che mira a fornire notifiche di emergenza rapide e diffuse agli smartphone presenti sull’isola in caso di gravi eventi catastrofici. Tuttavia, le preoccupazioni sulla privacy dei cittadini sono emerse, con la paura che il sistema possa essere utilizzato per monitorare le attività personali.

È fondamentale che gli sviluppatori e gli enti responsabili forniscano chiare garanzie sulla protezione dei dati personali e che vengano fornite opzioni chiare e facilmente accessibili per disattivare IT-Alert per coloro che preferiscono non partecipare al sistema di allarme.

