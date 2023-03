Le priorità di YouTube per il 2023: tutte le energie per il successo dei creator

La piattaforma di video streaming di Google, YouTube, ha da pochi giorni un nuovo responsabile. Il precedente CEO della nota piattaforma, Susan Wojcicki, ha lasciato il posto a Neal Mohan ed è stato lui ad indicare quali saranno le priorità di YouTube per il 2023.

Sarà Mohan a guidare la piattaforma verso il futuro e per farlo ha deciso di iniziare con una lettera indirizzata a tutta la community. Nella missiva spiega che YouTube farà tutto il possibile, e dedicherà tutte le energie “a ciò che conta di più per i creator e per le persone”.

In particolare il nuovo CEO si sofferma su punti come: sostenere il successo dei creator, ascoltare i creator, costruire per la YouTube del futuro, il tutto nella piena consapevolezza del fatto che stiamo vivendo un periodo macroeconomico particolarmente complicato.

YouTube per il massimo sostegno ai creator

Non vi è certo carenza di creatori di contenuti sulla piattaforma per video streaming più famosa del mondo, anzi possiamo dire che mai come in questo periodo la produzione di contenuti era stata così ricca.

Da YouTube quindi arriva il massimo impegno per supportare i creator, mettendo a loro disposizione diversi strumenti per guadagnare tra cui anche gli abbonamenti.

“Abbiamo offerto ai creator altre opportunità di guadagno oltre agli annunci pubblicitari, grazie alla disponibilità degli abbonamenti in più Paesi, agli investimenti nello shopping e al continuo miglioramento delle nostre offerte di prodotti a pagamento” ha spiegato il nuovo CEO di YouTube nella lettera alla community.

Ma sulla questione del sostegno ai creatori di contenuti di YouTube il nuovo CEO si è soffermato ulteriormente evidenziando l’importanza di ascoltare i creator ricevendo un feedback sulla loro attività.

Sono emerse in particoalre alcune esigenze specifiche quali:

il bisogno di raggiungere un pubblico più ampio attraverso l’aggiunta di tracce linguistiche ai video. YouTube ci sta lavorando ampliando questa funzione, con test sia nei live streaming che negli short.

migliore accessibilità per le persone che hanno disabilità dell’udito. YouTube sta sfruttando il machine learning per mettere a disposizione sottotitoli automatici in più lingue anche nella versione per dispositivi mobili. Le stime parlano di oltre 6 miliardi di video sottotitolati in automatico, e oltre 1 miliardo di persone che guardano YouTube con i sottotitoli quotidianamente

potenziare il supporto clienti. Nel corso del 2022 il numero di content creator che hanno beneficiato del supporto di YouTube in tempo reale via chat o e-mail è aumentato in modo significativo.

Una volta tracciati i punti cardine di quelli che sono i campi in cui occorre adoperarsi per potenziare la piattaforma sarà possibile identificare gli strumenti che meglio di altri possono intercettare nuovo pubblico, fornendo un aiuto concreto al tempo stesso ai creator per vedere crescere le visualizzazioni dei propri contenuti.

Se prendiamo ad esempio i video gaming, che nel 2022 sono arrivati a 2 miliardi di visualizzazioni, si è avuta la dimostrazione pratica di quanto siano importanti gli abbonamenti regalo, uno strumento che permette di mettere in contatto diretto i creator con la loro community.

A partire dal 2023 inoltre questa funzione sarà disponibile anche su smartphone. Inoltre, sempre nel campo dei video gaming, è stato identificato un nuovo strumento che consentirà al pubblico di essere più attivo, permettendo di remixare in modo più semplice i momenti più avvincenti degli stream di gaming per gli Shorts.

Per guardare al futuro YouTube ha deciso di elaborare dei nuovi prodotti in grado di intercettare le esigenze e le preferenze degli spettatori. Viene infatti introdotto un formato compatibile con la Tv per gli Shorts e sono stati lanciati Primetime Channels ed NFL Sunday Ticket che permettono ai creatori di contenuti di entrare in contatto con il proprio pubblico in modo più facile e veloce.

YouTube punterà molto sui nuovi format, come Shorts, che oggi ha già raggiunto 50 miliardi di visualizzazioni ogni giorno.

Si dedicherà maggiore spazio ai podcast, rendendo più semplice per un content creator presentare il proprio podcast su YouTube, e cominciando dagli Stati Uniti arriveranno podcast audio e video su YouTube Music.

Tra le altre novità per il futuro, la piattaforma per video streaming più popolare al mondo prevede il lancio di un nuovo strumento per registrare uno Short in un layout affiancato sia con Short che con video di YouTube.

Infine è stato anticipato l’impegno da parte di YouTube per implementare la sicurezza della piattaforma e renderla più compatibile con l’uso da parte di bambini. In questo ambito si cercherà di fare in modo che i contenuti accessibili ai più piccoli siano “arricchenti” e non solo appropriati.

