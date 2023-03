Nuovo BTp Italia 2028: domani parte il collocamento. Dalla cedola alla sottoscrizione, tutte le info utili

Prenderà il via domani mattina l’emissione del nuovo BTp Italia marzo 2028. Come sempre per questa tipologia di titolo di stato indicizzata all’inflazione italiana (indice FOI), il collocamento si articolerà in due fasi. La prima da domani fino a mercoledì 8 marzo è riservata agli investitori retail mentre la seconda durerà solo 2 ore e si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12 del 9 marzo. Durante questa fase potranno comprare il titolo solo gli investitori istituzionali. In base di boom della domanda può essere decisa dal MEF la chiusura anticipata dell’emissione.

Questo articolo si rivolge agli investitori retail. Nei prossimi paragrafi è possibile trovare tutte le informazioni utili sia di ordine teorico (a partire dall’ammontare della cedola minima) che di ordine pratico. In particolare nei prossimi paragrafi parleremo di:

caratteristiche del nuovo BTp Italia

ammontare della cedola minima

indice FOI di partenza

premio fedeltà

canali per comprare il nuovo BTp Italia (sottoscrizione)

Nuovo BTp Italia marzo 2028: principali caratteristiche

Ad appena pochi mesi dall’emissione dell’ultimo BTp Italia, il Tesoro torna nuovamente sul mercato con un altro titolo indicizzato all’inflazione italiana di durata quinquennale. L’emissione che avrà inizio domani vede protagonista la 19esina tranche del BTp Italia.

Il BTp Italia offre rendimenti crescenti legati all’andamento del tasso di inflazione nazionale calcolato dall’indice FOI. Il sottoscrittore quindi incasserà una cedola semestrale (vedremo dopo quale è il livello minimo fissato dal Tesoro ossia la soglia sotto la quale comunque non si scende), un ulteriore tasso legato al FOI e, per chi deterrà il titolo fino alla scadenza ovvero per 5 anni, un premio fedeltà dell’8 per mille.

Tra le altre caratteristiche del BTp Italia ci sono anche:

capitale garantito a scadenza

tassazione al 12,5 per cento come per tutti i titoli di stato

niente commissioni per i piccoli investitori che comprano nei giorni del collocamento loro riservato (quindi dal 6 all’8 marzo)

codice Isin è IT0005532715

taglio minimo di 1000 euro (accessibile a tutti)

possibilità di rivendere poi sul mercato secondario (ma in questo caso viene meno il premio fedeltà)

BTp Italia marzo 2028: cedola e indice FOI

I due parametri più importanti per provare a capire se e quanto conviene comprare il nuovo BTp Italia sono la cedola minima garantita e l’indice FOI di partenza.

L’ammontare della cedola è stato reso noto lo scorso venerdì ed è sostanzialmente in linea con quelle che erano le stime della vigilia. A comunicare il dato è stato il MEF. 2% è la cedola minima garantita. Ora vero è che nelle ultime emissioni la cedola definitiva è sempre coincisa con quella minima tuttavia non è detto che in questa occasione il Tesoro non possa effettuare anche un leggero aggiustamento che, comunque, può essere solo al rialzo.

Per la cronaca la cedola definitiva verrà comunicata all’apertura della quarta giornata di emissione ovvero nella mattinata di giovedì 9 marzo (giorno riservato agli istituzionali).

Il secondo dato essenziale è il FOI. Ebbene l’indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è pari a 118,24194.

La rivalutazione del capitale in base all’inflazione è corrisposta in occasione di ogni stacco cedola. Grazie a questo meccanismo è possibile mantenere nel corso del tempo la duration sui valori più bassi possibile. Da ciò dipende la sensitività della quotazione del titolo rispetto a variazioni dei rendimenti di mercato di analoga scadenza.

Come comprare il nuovo BTp Italia

Anche le precedenti emissioni, anche il nuovo BTp Italia potrà essere acquistato presso gli uffici postali dove si detiene il conto titoli o in banca. Inoltre è possibile la sottoscrizione anche online mediante il proprio home-banking ma è necessario che esso sia abilitato alla funzione di trading-online. Comprando online il BTp Italia non sarà quindi necessario recarsi in filiale o presso gli uffici di Poste Italiane.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana). Come avvenuto in passato, anche in questa occasione, le banche dealer sono le due big Intesa Sanpaolo e Unicredit. Co-dealer sono invece Banca Akros e Crédit Agricole Corp. Inv. Bank.

Forse può anche interessarti — Dove sottoscrivere il BTp Italia

Conviene comprare il nuovo BTp Italia?

Proprio in queste ore è in corso tutto un dibattito sulla convenienza a comprare il nuovo BTp Italia alla luce dell’ammontare della cedola minima.

Dal nostro punto di vista il titolo può essere certamente ritenuto un’opzione da considerare per chi cerca soluzioni per coprirsi dall’inflazione. A conti fatti, la convenienza si vedrà nei prossimi anni alla luce di quello che sarà l’andamento dell’inflazione. Il punto è che le previsioni sul prossimo andamento dei prezzi al consumo sono molto incerte. Se l’inflazione dovesse restare alta, allora comprare il BTp Italia sarà stato un affare ma se l’inflazione dovesse scendere al 2 per cento (è davvero possibile), allora la convenienza andrà a calare.

