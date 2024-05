Offerte gas casa: come funziona il cambio di fornitore?

Da anni, grazie al mercato libero, è possibile cambiare il fornitore di gas naturale per uso domestico. La procedura per farlo, tecnicamente definita come switch della fornitura, è piuttosto rapida e semplice e i motivi che portano a una scelta del genere possono avere alla base una o più motivazioni.

Frequentemente il cambio di fornitore è legato a ragioni di ordine economico; in sostanza, si ritiene che il fornitore attuale sia eccessivamente costoso e si vuole optare per un’alternativa che offra tariffe gas maggiormente convenienti.

In altre occasioni, il cambio può essere dettato da altri motivi, come per esempio un servizio clienti ritenuto inadeguato e poco efficiente in caso di disservizi o disguidi; possono comunque esserci altre ragioni come per esempio una promozione di un altro fornitore che ci sembra particolarmente favorevole da vari punti di vista (per esempio per la presenza di interessanti servizi aggiuntivi).

Al di là di ciò che spinge alla variazione di fornitore, è interessante capire cosa essa possa comportare e quale sia la procedura corretta da seguire.

Il cambio di fornitore gas comporta penali o costi particolari?

In linea generale il cambio di fornitore gas è gratuito; per legge infatti non possono essere applicate penali di alcun genere.

Può eventualmente essere richiesto un deposito cauzionale solitamente addebitato nella prima bolletta; tale deposito è di norma richiesto se si cambia fornitore o in altri casi quali subentro, voltura o allaccio. In genere però il deposito cauzionale non viene richiesto se relativamente al pagamento delle bollette del gas si opta per la domiciliazione bancaria, una scelta consigliabile dal momento che evita la possibilità di dimenticanze nel pagamento della bolletta.

Il deposito cauzionale, viene restituito quando il cliente decide di interrompere il contratto, sempre che questo sia stato regolarmente rispettato.

La procedura per il cambio di fornitore è complicata?

Cambiare il proprio fornitore di gas naturale non comporta particolari difficoltà e la procedura relativa può essere svolta con modalità completamente digitale tramite pc, tablet o smartphone connessi alla Rete Internet.

Prima di iniziare la pratica, è consigliabile avere a portata di mano i dati e i documenti necessari.

I dati richiesti sono quelli anagrafici, quelli di residenza e quelli di contatto (e-mail e telefono), dovranno inoltre essere comunicati il codice fiscale, i riferimenti di un documento di identità (è possibile che il fornitore richieda l’upload del documento) e il codice PDR; questo acronimo sta per Punto di Riconsegna ed è un codice di 14 cifre che identifica univocamente il contatore del gas. Il codice PDR è di norma riporta sulla prima pagina della bolletta del gas.

Avendo a disposizione tutti i dati e i documenti, la procedura di cambio richiede pochi minuti di tempo.

Per quanto riguarda il pagamento delle bollette, se si opta per la domiciliazione bancaria è necessario fornire il codice IBAN relativo al proprio conto corrente.

Per quanto concerne le tempistiche, il cambio diventa effettivo nel giro di circa 30 giorni; è il nuovo fornitore che provvederà al disbrigo di tutte le pratiche. Solitamente il cambio di gestione parte nel primo giorno del mese; ovviamente si riceverà la fattura di conguaglio del vecchio fornitore che contemplerà la restituzione dell’eventuale deposito cauzionale versato a suo tempo dopodiché le successive fatture arriveranno dal nuovo fornitore.

