Offerte di lavoro nel digitale Aprile 2023: ecco le grandi aziende che assumono

Il mercato del lavoro nel settore digitale continua ad offrire molte opportunità di carriera in Italia: Prada, Engineering, Adobe, Booking Revolut e altre. Ecco le offerte di lavoro nel digitale di aprile!

La “fuga dei cervelli” non è un fenomeno nuovo (purtroppo) per l’Italia. A confermarlo è stato l’Istat, osservando come “negli ultimi dieci anni i giovani italiani che hanno trasferito all’estero la residenza sono costantemente aumentati”.

Pur essendoci stato un calo della “fuga” dei giovani italiani all’estero nel 2021, il rapporto tra la percentuale di laureati rispetto al totale dei giovani espatriati resta stabile e alta.

Inghilterra, Germania, Svizzerae Francia restano i Paesi più “gettonati” dai giovani che desiderano trovare il proprio posto nel mondo, tuttavia alcune delle più importanti aziende del mondo digital e tech offrono molte opportunità ai laureati e non in Italia.

Le offerte di lavoro nel digitale di aprile

Molte aziende cercano svariati profili nel settore tech e digital che permetterebbero ai giovani italiani (laureati e non) di restare in patria. Ecco alcune offerte di lavoro nel digitale di aprile da non perdere!

Engineering

Engineering, una delle principali società italiane di servizi di ingegneria e software, ha aperto diverse posizioni in tutta Italia per sviluppatori, programmatori e analisti di dati. L’azienda è alla ricerca di 1.900 nuove risorse tra neodiplomati, neolaureati e professionisti altamente qualificati in diversi campi, tra cui l’automazione industriale, la cybersecurity, la gestione dei dati e la trasformazione digitale.

Tra le posizioni recenti aperte in Italia, ci sono le posizioni per ricercatori, sviluppatori, specialista di sistemi e di rete, Cloud Solution Architect e Cybersecurity Presales Architect.

Prada

Prada, l’azienda di moda italiana, cerca più di 400 risorse da inserire entro la fine dell’anno allo scopo di aumentare la capacità produttiva dell’area industriale (concentrata su Toscana, Umbria e Marche).

Tra i profili ricercati ci sono anche quelli del settore IT: DevOps specialist, POS Developer, SAP Retail Analyst, IT Industrial Planning Lead, specialista IT.

Ci sono posizioni aperte anche per il settore comunicazione e marketing in qualità di Junior Digital Copywriter, Specialista Media Performance e Graphic Design.

Adobe

La nota azienda statunitense specializzata in software di grafica e multimedia sta cercando nuovi talenti per le sue sedi in Italia.

Tra le posizioni aperte ci sono quelle per sviluppatori di software, ingegneri del software e specialisti del marketing digitale. Adobe sta cercando professionisti con esperienza in ambito Cloud e sviluppo di applicazioni mobili, in grado di utilizzare al meglio le tecnologie digitali per creare prodotti innovativi e di alta qualità.

Booking

Booking è uno dei principali siti di prenotazione online al mondo e ora sta cercando personale per molte posizioni in diverse sedi in Italia. Tra le offerte di lavoro disponibili ci sono posizioni per sviluppatori software, analisti dei dati, specialisti del marketing digitale, account manager e account executive.

Revolut

Revolut, l’azienda britannica di servizi finanziari, cerca candidati con esperienza nel settore bancario e delle finanze per occupare posizioni di responsabilità nella sua filiale italiana. L’azienda sta cercando persone in grado di gestire progetti complessi e di sviluppare soluzioni innovative utilizzando tecnologie avanzate.

Ansaldo Energia

Ansaldo Energia si occupa della produzione di turbine a gas e vapore, generatori di energia, turbine idrauliche e soluzioni di automazione industriale.

Attualmente l’azienda sta cercando un ingegnere meccatronico che si dedicherà alla progettazione dei sistemi meccanici e dei sistemi di macchine, impianti integrati e robotica per il settore nucleare.

Epicode

Epicode ha organizzato corsi online in cybersecurity, data analysis e programmazione per diventare cybersecurity specialist. Prossimamente ne ha previsti altri: full-stack developer, data analyst e cybersecurity analyst.

L’obiettivo dell’azienda è permettere la frequenza dei corsi in modalità online e permette di acquisire le conoscenze attraverso teoria, pratica, sviluppo e analisi di progetti reali.

Leolandia

Leolandia apre una nuova finestra di selezione del personale in vista della stagione estiva per coprire 80 posizioni. Tra le posizioni ricercate ci sono quelle degli operatori e quelle dei tirocini extracurricolari Ict con indennità e finalità all’assunzione.

