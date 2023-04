Il Ponte sullo Stretto è un’opera che ha suscitato interesse e polemiche sin dal suo annuncio: ora l’Unione Europea è pronta a finanziare parte dei costi se verranno aggiornati gli studi sull’impatto ambientale.

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono stati tra i maggiori promotori della realizzazione del Ponte sullo Stretto, cioè un grande ponte che dovrebbe unire la Sicilia e la Calabria.

L’infrastruttura di collegamento permetterebbe di migliorare le comunicazioni e la mobilità tra le due sponde delle due regioni attualmente separate dallo Stretto di Messina.

Considerando l’inesistenza di coperture finanziarie disponibili, si è parlato molto della possibilità che la Unione Europea possa finanziare il 50% dei costi necessari per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Ora questa ipotesi è diventata realtà: la condizione resta quella di aggiornare gli studi d’impatto ambientale relativi all’opera.

Il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-t Scandinavo-Mediterraneo Pat Cox ha confermato la posizione dell’Unione Europea durante l’incontro al Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti con Matteo Salvini (ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti), Luigi Ferraris (AD del Gruppo FS Italiane), Renato Schifani e Roberto Occhiuto ( governatori delle Regioni Calabria e Sicilia) e gli AD di Anas, RFI, Italferr (società del Gruppo FS che seguono la realizzazione del progetto da vicino).

Nel frattempo Salvini ha annunciato un vero e proprio roadshow presentare il progetto del Ponte sullo Stretto in tutta Europa per illustrare i vantaggi dell’infrastruttura e cercare eventuali finanziamenti.

La questione ambientale e la necessità di aggiornare gli studi

Pat Cox ha rimarcato l’importanza della questione ambientale nell’ambito del progetto del Ponte sullo Stretto. Infatti, l’opera sarebbe stata costruita in un’area geografica molto sensibile dal punto di vista ambientale e naturalistico, dove vivono numerose specie animali e vegetali protette e dove la presenza di attività antropiche potrebbe causare danni irreparabili.

In questo contesto, gli studi d’impatto ambientale sono fondamentali per capire quali potrebbero essere gli effetti dell’opera sulla fauna, sulla flora e sull’ecosistema in generale. Tuttavia, i primi studi realizzati sono ormai datati e necessitano di essere aggiornati alla luce delle nuove conoscenze e delle nuove tecniche di analisi.

È proprio su questo punto che l’Unione Europea ha deciso di intervenire, offrendo di finanziare il 50% dei costi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto a patto che vengano aggiornati gli studi d’impatto ambientale. Si tratta di una decisione importante che dimostra l’attenzione dell’UE per la tutela dell’ambiente e la volontà di sostenere opere pubbliche che rispettino i principi di sostenibilità e di salvaguardia del territorio.

Le conseguenze della decisione dell’UE

La decisione dell’UE ha diverse conseguenze sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico.

Dal punto di vista ambientale, l’aggiornamento degli studi d’impatto potrebbe portare a una maggiore conoscenza dei possibili effetti dell’opera sull’ecosistema e sulla biodiversità della zona. Questo potrebbe comportare una maggiore attenzione nella fase di progettazione e di realizzazione dell’opera, al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente e di adottare misure di mitigazione efficaci.

Dal punto di vista economico, la decisione dell’UE potrebbe ammortizzare i costi del ponte e delle opere ferroviarie e stradali (che superano i 14,5 miliardi di euro). Tuttavia sarebbe un’opportunità importante per il Mezzogiorno. Infatti, la realizzazione del Ponte sullo Stretto potrebbe avere un impatto significativo sull’economia della regione e del Paese nel suo complesso. La nuova infrastruttura potrebbe favorire l’incremento degli scambi commerciali tra Sicilia e Calabria, facilitando la circolazione di persone e merci e favorendo lo sviluppo di nuove attività economiche.

Inoltre, la realizzazione del Ponte potrebbe rappresentare un’opportunità di lavoro per molte persone, sia durante la fase di costruzione dell’opera che successivamente nella gestione e manutenzione dell’infrastruttura. Ciò potrebbe rappresentare una boccata d’aria per un territorio che da anni soffre di disoccupazione e di emigrazione giovanile.

