Qual è lo stipendio medio in Svizzera e quanto guadagna un italiano frontaliero

Il contesto salariale in Svizzera è un argomento di interesse comune, poiché si riflette sullo standard di vita e sulle opportunità di carriera offerte nel Paese. Nonostante i dibattiti sulla fissazione di uno stipendio minimo, in Svizzera non è stato ancora implementato un tale sistema. Tuttavia, molti sono curiosi di conoscere l’attuale stipendio medio nel Paese, attratti dalle prospettive lavorative e dalla stabilità economica che offre.

Va sottolineato che, come accade ovunque, quando si parla dello stipendio medio, vengono presi in considerazione diversi settori e posizioni lavorative, che vanno dai dirigenti finanziari ai medici fino agli operai. È importante anche considerare l’età dei lavoratori, poiché lo stipendio di un giovane alle prime esperienze non sarà lo stesso di chi ha venti o più anni di esperienza alle spalle.

È fondamentale tener presente che i dati riportati riguardano gli stipendi lordi. Nonostante la Svizzera abbia vietato costituzionalmente la discriminazione salariale di genere, i salari medi delle donne risultano ancora inferiori rispetto a quelli degli uomini. Questo significa che, nonostante la parità salariale sia prevista dalla Costituzione svizzera per mansioni equivalenti, le donne non riescono a raggiungere le posizioni di vertice che comportano uno stipendio più elevato.

Qual è l’importo dello stipendio medio in Svizzera

Detto ciò, passiamo ad analizzare i dati specifici. Secondo gli ultimi dati aggiornati del 2023, con un adeguamento del 2,1% per compensare l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, lo stipendio lordo mensile medio in Svizzera è di 6.665 franchi svizzeri, che corrispondono a circa 6.770 euro.

Tuttavia, è importante notare che esiste una leggera differenza tra gli stipendi degli uomini e delle donne. Gli uomini guadagnano in media 6.963 franchi svizzeri, mentre le donne percepiscono uno stipendio medio di 6.211 franchi svizzeri.

È opportuno ricordare che i tassi di cambio possono fluttuare leggermente nel tempo, ma in generale, un franco svizzero e un euro sono equivalenti (attualmente il tasso di cambio è di circa 1,03 euro per un franco svizzero).

Questi dati offrono una panoramica generale dello stipendio medio in Svizzera, tenendo conto delle differenze settoriali, delle disparità di genere e degli adeguamenti inflazionistici. La Svizzera continua a essere riconosciuta come un Paese con alti livelli salariali, che riflettono in parte il suo elevato costo della vita.

Il concetto di un “buon stipendio” in Svizzera dipende inevitabilmente dal tipo di professione svolta. Ad esempio, per i dirigenti, gli stipendi variano tra 8.000 e 10.000 franchi lordi al mese, considerando il livello di responsabilità e le mansioni assegnate. Tuttavia, esiste una disparità di genere negli stipendi, con una media di 8.660 franchi per le donne e 10.502 franchi per gli uomini.

Per le professioni non qualificate, lo stipendio medio lordo si attesta intorno ai 5.356 franchi per gli uomini e 4.348 franchi per le donne. Di seguito è riportato un elenco delle principali categorie di lavoratori con i relativi stipendi lordi in Svizzera:

Professioni intellettuali e scientifiche: media di 9.000 franchi.

Impiegati d’ufficio: media di 6.000 franchi.

Artigiani e operai specializzati: gli stipendi oscillano tra 6.005 franchi per gli uomini e 4.972 franchi per le donne.

Agricoltura, foreste e pesca: media di 5.000 franchi al mese.

Attività commerciali e servizi: media di 5.000 franchi al mese.

Servizi di informazione e comunicazione: media di 9.000 franchi.

Amministrazioni pubbliche e difesa: media di 8.505 franchi.

Istruzione: media di 8.494 franchi.

Attività immobiliari: media di 6.859 franchi.

Operatori sanitari e assistenza sociale: media di 6.466 franchi.

Attività artistiche, d’intrattenimento e di divertimento: media di 6.404 franchi.

Trasporto e magazzinaggio: media di 6.172 franchi.

Commercio: media di 5.692 franchi.

Settore dell’hotellerie e ristorazione: media di 4.482 franchi.

Attività manifatturiera: media di 6.535 franchi.

Settore delle costruzioni: media di 6.299 franchi.

Gli stipendi riflettono anche il livello di formazione, con una variazione da un minimo medio di 5.000 franchi per coloro che non hanno completato una formazione professionale e hanno acquisito esperienza sul campo, fino a 10.000 franchi per coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma di politecnico.

Inoltre, l’età è un fattore determinante per lo stipendio di un lavoratore in Svizzera. I giovani tra i 20 e i 29 anni guadagnano in media 5.200 franchi al mese, mentre nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni lo stipendio medio lordo può arrivare a 6.000-7.000 franchi al mese.

Infine, per quanto riguarda gli italiani che lavorano in Svizzera, in questo caso parliamo di frontalieri, il che significa che bisogna considerare il fatto che vivono in Italia, dove il costo della vita è inferiore. Pertanto, nei cantoni frontalieri come il Canton Ticino, gli stipendi possono essere più bassi rispetto al resto del Paese. In media, uno stipendio per un frontaliero italiano ammonta a 5.546 franchi al mese lordi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!