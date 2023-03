Quali sono i lavori pagati di più in Svizzera? Ecco la classifica degli stipendi

Che gli stipendi in Svizzera siano particolarmente alti, quanto meno per gli standard dell’Italia, non sorprende nessuno, ma quali sono i lavori pagati di più e a quanto possono arrivare effettivamente gli stipendi oltralpe? Employability20 ha stilato una classifica molto interessante.

Stando allo studio svolto, in Svizzera ci sono almeno 21 lavori che sono pagati particolarmente bene, arrivando a superare i 200 mila euro annui. Inoltre sorprende il fatto che per svolgere una parte significativa dei lavori che troviamo in questa lista non occorre nemmeno avere una laurea.

Questo naturalmente contribuisce a rendere la Svizzera, ancora oggi, una delle destinazioni più ambite dai lavoratori italiani. Non solo infatti vi sono maggiori probabilità di trovare un impiego, di ottenere uno stipendio più dignitoso lavorando in un ambiente in cui in genere c’è anche maggior rispetto per il dipendente, ma esiste persino la possibilità di svolgere lavori pagati molto bene pur non avendo un titolo di studio universitario.

Ma vediamo quali sono dunque i lavori più pagati in Svizzera, quali sono gli stipendi riconosciuti e quali lavori si possono svolgere anche senza avere la laurea senza per questo rinunciare a un lauto stipendio.

La classifica dei 10 lavori più pagati in Svizzera

La lista dei lavori pagati meglio in Svizzera che è stata stilata da Employability20 comprende vari settori anche molto diversi tra loro. Le prime posizioni della classifica dei lavori più pagati sono occupate da posizioni quali:

direttore vendite

pilota

responsabile dello sviluppo commerciale.

Lo stipendio in questi casi può arrivare fino a 200 mila euro l’anno, infatti stando alle rilevazioni di Emplyability20 un direttore vendite in Svizzera potrebbe arrivare a guadagnare circa 240 mila euro l’anno, mentre un pilota o un responsabile dello sviluppo commerciale potrebbero guadagnare intorno ai 210 mila euro.

Abbiamo visto quali sono i primi tre lavori nella classifica dei più pagati in Svizzera, ma quali sono gli altri? Si scende intorno ai 150 mila euro annui quando si occupano le seguenti posizioni lavorative:

Responsabile del marketing digitale

Responsabile del servizio clienti

Stilista di moda

Manager di riunioni ed eventi

Manager di ristoranti

Specialista del commercio elettronico

Specialista SEO.

La retribuzione percepita in questi casi dipende comunque anche dall’esperienza che il lavoratore ha maturato nel suo campo, nonché dal livello delle responsabilità che gli vengono assegnate.

Quali sono i lavori che in Svizzera vengono pagati fino a 150 mila euro l’anno

Ci sono tuttavia molti altri lavori che in Svizzera sono decisamente ben retribuiti, anche se gli stipendi sono mediamente ampiamente al di sotto di quelli della Top 10 che abbiamo visto fin qui.

Si tratta comunque di lavori che spesso possono essere svolti anche senza avere una laurea, il che non fa che rendere la Svizzera un posto ancor più appetibile per chi è in cerca di un impiego.

Tra i lavori ben pagati troviamo anche quello di controllore del traffico aereo, che prevede uno stipendio che può raggiungere i 140 mila euro l’anno, oppure quello di direttore artistico o di programmatore, con retribuzioni annuali nell’ordine dei 125 mila euro.

Tra i lavori che vengono ben pagati in Svizzera troviamo anche il traduttore, l’agente immobiliare, l’istruttore di yoga, lo sviluppatore web e il copywriter, che possono arrivare a stipendi annui di 110/115 mila euro.

Nelle posizioni più basse della classifica dei lavori che vengono pagati di più in Svizzera troviamo invece il venditore di auto, il fotografo e l’istruttore di fitness. Anche in questo caso però parliamo di stipendi molto alti, che possono arrivare a sfiorare i 100 mila euro annui.

Quali lavori ben pagati si possono fare senza laurea

Come dicevamo, molti dei lavori che sono ben pagati in Svizzera non richiedono nemmeno un titolo di studio di livello universitario, mentre in Italia è molto difficile trovare un lavoro con stipendi adeguatamente alti anche avendo la laurea, figuriamoci senza.

Questo chiaramente rende la Svizzera una destinazione molto gettonata dai giovani italiani in cerca di un impiego. A fare la differenza per essere assunti sono spesso altri fattori, a cominciare dall’impressione che si fa al colloquio di lavoro.

Per provare a trovare lavoro in Svizzera occorre comunque portare con sé alcuni documenti a partire dal curriculum vitae nel quale devono essere indicati tutti i titoli di studio conseguiti e le varie esperienze lavorative nel formato richiesto.

Per quel che riguarda la preparazione del curriculum conviene inserire sempre una foto professionale, le proprie referenze e due righe di presentazione. Per alcune posizioni invece è consigliabile optare per una vera e propria lettera di presentazione che permetterà al candidato di presentare le proprie qualifiche e farsi conoscere in modo più approfondito.

