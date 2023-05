Quali sono le famiglie più ricche del mondo? Ecco la classifica delle prime 10

La curiosità di sapere quali sono le famiglie più ricche del mondo è piuttosto diffusa e, spesso, suscita grande interesse. Tuttavia, non sempre la ricchezza coincide con la notorietà e, talvolta, alcune famiglie preferiscono rimanere nell’anonimato per proteggere il proprio patrimonio da occhi indiscreti o pericoli potenziali.

Mentre alcuni nomi famosi come Murdoch, Trump e Gates vengono subito in mente, la ricchezza non sempre è associata alla notorietà. Alcune famiglie preferiscono mantenere l’anonimato per godersi il proprio patrimonio al riparo da occhi indiscreti e potenziali minacce. Una recente classifica ha svelato le dieci famiglie più ricche e influenti del mondo, offrendo una panoramica dettagliata delle loro fortune e attività. Ecco quindi la top ten 2023:

Posizione 10 : Famiglia Oeri. Al decimo posto si trova la famiglia Oeri , la cui fortuna è stata accumulata grazie all’azienda farmaceutica Roche Holdings. Si stima che il loro patrimonio sia di circa 45 miliardi di dollari.

: Famiglia Oeri. Al decimo posto si trova la famiglia , la cui fortuna è stata accumulata grazie all’azienda farmaceutica Roche Holdings. Si stima che il loro patrimonio sia di circa 45 miliardi di dollari. Posizione 9 : Famiglia Thomson. I Thomson , celebri per essere i più ricchi del Canada, occupano la nona posizione. Detengono due terzi della Thompson Reuters, e il loro patrimonio si aggira intorno ai 54 miliardi di dollari.

: Famiglia Thomson. I , celebri per essere i più ricchi del Canada, occupano la nona posizione. Detengono due terzi della Thompson Reuters, e il loro patrimonio si aggira intorno ai 54 miliardi di dollari. Posizione 8 : Famiglia MacMillan La famiglia MacMillan , proprietaria di una delle aziende agricole più importanti al mondo, si colloca all’ottavo posto. La loro ricchezza è stimata intorno ai 65 miliardi di dollari.

: Famiglia MacMillan La famiglia , proprietaria di una delle aziende agricole più importanti al mondo, si colloca all’ottavo posto. La loro ricchezza è stimata intorno ai 65 miliardi di dollari. Posizione 7 : Famiglia Wertheimer Al settimo posto si trovano i Wertheimer , i quali hanno finanziato i capi prodotti da Coco Chanel negli anni ’20. La loro fortuna ammonta a 79 miliardi di dollari.

: Famiglia Wertheimer Al settimo posto si trovano i , i quali hanno finanziato i capi prodotti da Coco Chanel negli anni ’20. La loro fortuna ammonta a 79 miliardi di dollari. Posizione 6 : Famiglia Ambani La famiglia Ambani si posiziona al sesto posto. Essi dirigono la Reliance Industries, l’azienda di raffinazione del petrolio più rinomata al mondo con sede a Mumbai. La loro ricchezza è stimata intorno agli 84 miliardi di dollari.

: Famiglia Ambani La famiglia si posiziona al sesto posto. Essi dirigono la Reliance Industries, l’azienda di raffinazione del petrolio più rinomata al mondo con sede a Mumbai. La loro ricchezza è stimata intorno agli 84 miliardi di dollari. Posizione 5 : Famiglia Hermes La famiglia Hermes , nota per il marchio di moda che produce borse e foulard omonimi, si piazza al quinto posto. Il loro patrimonio è stimato intorno ai 94 miliardi di dollari.

: Famiglia Hermes La famiglia , nota per il marchio di moda che produce borse e foulard omonimi, si piazza al quinto posto. Il loro patrimonio è stimato intorno ai 94 miliardi di dollari. Posizione 4 : Famiglia Al Saud Al quarto posto troviamo la famiglia Al Saud , i reali sauditi, i quali vantano possedimenti per circa 105 miliardi di dollari.

: Famiglia Al Saud Al quarto posto troviamo la famiglia , i reali sauditi, i quali vantano possedimenti per circa 105 miliardi di dollari. Posizione 3 : Famiglia Koch Sul gradino più basso del podio troviamo i Koch , proprietari della compagnia petrolifera Koch Industries. La loro ricchezza si aggira intorno ai 128 miliardi di dollari.

: Famiglia Koch Sul gradino più basso del podio troviamo i , proprietari della compagnia petrolifera Koch Industries. La loro ricchezza si aggira intorno ai 128 miliardi di dollari. Posizione 2 : Famiglia Mars La famiglia Mars si piazza al secondo posto. Oltre a produrre i celebri dolciumi omonimi e le M&M’s, il loro patrimonio ammonta a 160 miliardi di dollari.

: Famiglia Mars La famiglia si piazza al secondo posto. Oltre a produrre i celebri dolciumi omonimi e le M&M’s, il loro patrimonio ammonta a 160 miliardi di dollari. Posizione 1: Famiglia Walton Al vertice della classifica troviamo i Walton, proprietari del marchio di supermercati americani Walmart. Con un patrimonio di circa 224 miliardi di dollari.

