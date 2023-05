Quanto costa una vacanza in campeggio in Italia e negli altri Paesi europei. Ecco la differenza di prezzo

La frontiera del campeggio si è ampliata considerevolmente negli ultimi anni in Europa. In effetti, le soluzioni per le vacanze in campeggio non mancano sia in Italia che in altri paesi europei, ma i prezzi possono variare significativamente da un Paese all’altro.

Per approfondire il tema, il portale camping.info ha effettuato un’analisi su 23.000 campeggi europei per comparare i prezzi dei soggiorni in campeggio per due persone in alta stagione, comprensivi di piazzola, elettricità e tasse locali.

I prezzi dei campeggi in Europa: un confronto dettagliato

In generale, un soggiorno per due persone in campeggio in Europa in alta stagione può costare da 11 a 36 euro a notte. Tra i grandi Paesi, la Germania risulta essere uno dei posti più economici con un prezzo medio di 23,83 euro. Al contrario, l’Italia si posiziona al vertice della classifica dei prezzi, con una media di 36,18 euro per notte. Solo la Svizzera presenta costi leggermente più elevati, con 36,34 euro.

Se si ha in mente una destinazione specifica, il portale camping.info ha fornito un elenco dei prezzi dei campeggi in altri paesi europei. Ad esempio, in Croazia il costo medio di un soggiorno in campeggio per due persone è di 34,42 euro, mentre in Spagna è di 33,58 euro. In Danimarca e in Austria il costo è rispettivamente di 29,31 euro e 29,28 euro.

All’estremo opposto della scala, la Bielorussia si posiziona come la destinazione più economica con un costo medio di soli 11,29 euro per notte. Ecco quindi una classifica completa che indica il costo medio di un soggiorno in campeggio per due persone nei vari Paesi d’Europa. Dopo l’Italia abbiamo infatti:

Croazia 34,42 euro

Spagna 33,58 euro

Danimarca 29,31 euro

Austria 29,28 euro

Slovenia 27,36 euro

Russia 26,83 euro

Norvegia 25,47 euro

Regno Unito 25,33 euro

Grecia 24,60 euro

Finlandia 24,15 euro

Francia 24,15 euro

Svezia 24,08 euro

Lussemburgo 23,41 euro

Irlanda 23,38 euro

Paesi Bassi 23,28 euro

Islanda 22,05 euro

Belgio 29,88 euro

Ungheria 19,75 euro

Lituania 18,41 euro

Portogallo 18,09 euro

Estonia 17,78 euro

Serbia 17,14 euro

Slovacchia 16,97 euro

Bosnia Erzegovina 16,95 euro

Lettonia 16,63 euro

Ucraina 16,50 euro

Repubblica Ceca 16,47 euro

Polonia 16,07 euro

Montenegro 15,58 euro

Bulgaria 15,14 euro

Romania 14,73 euro

Turchia 14,49 euro

Albania 13,07 euro

Macedonia del Nord 12,53 euro

Moldavia 12,00 euro

La differenza di prezzo è giustificata anche dalla qualità del servizio offerto, che può variare significativamente da un campeggio all’altro. Tuttavia, è importante notare che l’esperienza del campeggio richiede comunque uno spirito di adattamento, poiché le strutture non sono sempre all’avanguardia e non sempre dispongono di tutti i comfort.

