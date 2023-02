Roblox tra le migliori app di gioco online del 2022 per incassi, superati 200 milioni di download

Roblox è una delle app di gioco online che hanno realizzato gli incassi maggiori nel 2022. Si tratta di una app di mobile gaming che è stata scaricata da oltre 200 milioni di utenti nel corso dell’anno, cosa che conferma al tempo stesso la forte crescita del settore.

Si registra infatti un forte incremento della domanda da parte degli utenti, sempre più interessati ad utilizzare app di mobile gaming e più in generale si riscontra l’ottima salute di cui gode l’intero segmento dell’intrattenimento.

Roblox è una importante piattaforma di gioco che sta crescendo molto rapidamente in popolarità, il che si evince dall’aumento impressionante del numero di download e al tempo stesso degli incassi.

Roblox si piazza al terzo posto per download a livello globale

Roblox ha registrato in tutto oltre 208 milioni di download nel corso del 2022, e ha conquistato così il terzo posto nella classifica delle app più scaricate da dispositivi iOS e Android.

Al primo posto per numero di download troviamo invece il gioco per dispositivi mobili Runner Subway Surface con circa 304 milioni di download. Mentre il secondo gradino del podio è stato conquistato da Stumble Guys con 254 milioni di download totali.

Ci sono poi altre app di gioco per dispositivi mobili che hanno registrato moltissimi download, a cominciare da Candy Crush Saga che si è posizionato al quarto posto con 138 milioni di download, mentre Race Master 3D ha ottenuto il piazzamento in quinta posizione coi suoi 128 milioni di download.

Roblox al quinto posto per incassi registrati nel 2022

Se guardiamo la classifica delle migliori app per mobile gaming sotto il profilo degli incassi registrati, allora Roblox si piazza al quinto posto con 861,86 milioni di dollari di incassi su scala mondiale per il 2022.

Honor of Kings invece, il gioco che occupa il primo gradino del podio, ha registrato nel 2022 incassi totali per 2,22 miliardi di dollari, Al secondo posto troviamo poi PUBG MOBILE, il secondo miglior gioco del 2022 per volume di incassi con i suoi 1,72 miliardi di dollari.

Al terzo posto troviamo invece Genshin Impact con 1,56 miliardi di dollari di incassi realizzati nel 2022. Mentre il quarto posto, subito sopra Roblox, è occupato da Candy Crash Saga con 1,02 miliardi di dollari di incassi.

Perché Roblox ha avuto così tanto successo

Il successo di Roblox è dovuto all’originalità del gioco, che consente agli utenti di creare, giocare e condividere i propri giochi. Questo ha permesso a Roblox di conquistare in breve tempo le prime posizioni tra le app di mobile gaming di maggior successo.

I punti di forza di Roblox sono le caratteristiche innovative della piattaforma, l’aspetto social e il modello di business redditizio.

In particolare per quanto riguarda l’ultimo degli aspetti che abbiamo elencato, vale la pena sottolineare che Roblox sfrutta una combinazione di acquisti e abbonamenti in-game per generare entrate significative.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità innovative questo modello di business dà ai giocatori la possibilità di creare i propri giochi e condividerli, e questo crea una solida base di giocatori.

Roblox è una app di mobile gaming che si rivolge in particolare ad una fascia di giovani piuttosto bassa, cosa che dipende dal fatto che i giochi progettati sono indirizzati ad un pubblico di bambini e adolescenti.

Grazie ad un focus sui contenuti generati dagli utenti stessi, Roblox è riuscito a diventare una piattaforma in cui i più giovani hanno la possibilità di esprimere sé stessi. Questa capacità gioca un ruolo di primo piano nei progetti di espansione della società che sta pianificando assunzioni strategiche per consolidare la base dell’utenza.

Tra i fattori chiave che hanno determinato il successo di Roblox ricordiamo anche il fatto che gli utenti possono non solo creare i propri contenuti virtuali, ma anche venderli ad altri utenti utilizzando la valuta digitale Robux, cosa che ha portato alla nascita e allo sviluppo di una fiorente economia all’interno del gioco stesso.

I giocatori possono infatti acquistare e vendere oggetti virtuali che vanno dall’abbigliamento agli accessori oppure oggetti che hanno una qualche utilità nel gioco. I giocatori hanno così iniziato a percepire un senso di appartenenza che li ha tendenzialmente incentivati ad investire nel gioco, e questo ha portato alla creazione di una community solida.

Ed è in particolare questo aspetto che ha garantito a Roblox il successo che abbiamo visto, emergendo tra le principali piattaforme di gioco del metaverso.

Roblox e la questione sicurezza della piattaforma di gioco

Tutti i fattori che abbiamo visto fin qui hanno contribuito al successo della piattaforma di gioco Roblox, che in questo modo è riuscita a far fronte alla forte concorrenza di altre app di online gaming di grande successo.

Bisogna anche ricordare che l’esplosione del gioco online, specie da dispositivi mobili, si è registrata in questo ultimi anni anche grazie a lockdown e misure restrittive in chiave anti-Covid, che hanno ridotto le interazioni dal vivo specie nei più giovani.

Questi ultimi si sono infatti riversati sul virtuale, alimentando ulteriormente la già florida industria dei giochi online. La normalità è poi ripresa a livello globale, ma non vi è stata una completa inversione di tendenza, e i numeri del gioco online sono rimasti alti.

Roblox comunque ha consolidato il proprio successo proprio perché la società è riuscita a consolidare il proprio pubblico e a mantenere così i guadagni che erano stati inizialmente realizzati grazie agli effetti di lockdown e limitazioni delle libertà individuali in molti Paesi del mondo.

Non sono però tutte rose e fiori per Roblox, infatti la piattaforma è finita sotto esame soprattutto per iniziative di alcuni genitori, i quali hanno espresso dei timori circa il potenziale di creare dipendenza e in merito alla possibilità che vengano creati dei contenuti offensivi ma non solo.

Sono emerse anche delle segnalazioni in riferimento a giocatori che sfruttavano la piattaforma Roblox per portare avanti tentativi di truffa. Da tempo però Roblox ha fatto sapere che si è deciso di aumentare la spesa per l’infrastruttura con l’obiettivo di implementare la sicurezza e guadagnarsi maggiore fiducia da parte degli utenti.

Quali previsioni sull’andamento del titolo Roblox

Il successo verso il quale la piattaforma di mobile gaming Roblox sembra essere lanciata influenzerà inevitabilmente l’andamento del titolo RBLX.

Nel corso del 2022 il titolo era stato appesantito dalla flessione generale che il mercato aveva registrato. Come accaduto per molte altre società tecnologiche anche in questo caso l’andamento dell’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse ha inciso negativamente portando ad una flessione del titolo RBLX.

Le condizioni di mercato però hanno consentito a Roblox di affrontare questa fase di incertezza e ci si aspetta ora che le metriche per il 2022 rafforzino la fiducia degli investitori.

Ora come ora infatti le previsioni sul futuro di Roblox sembrano essere positive. Bisogna considerare che il settore dei giochi online è in costante evoluzione e l’innovazione è un fattore che contribuisce in modo significativo alla crescita della base di utenza di Roblox.

Inoltre ci si aspetta che Roblox tragga non poco beneficio dal lancio della realtà aumentata e virtuale e dalla tecnologia dei sensori che mirano a migliorare l’esperienza dei giocatori.

